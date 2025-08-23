1 órája
Vértesszőlős az európai régészet térképén van - 60 éve őrzi az emberiség történetét Samu lakhelye
Igazi szenzációt ünnepelt a tudóstársadalom és hazánk is 60 évvel ezelőtt. A Vértesben megtalálták az előember maradványát. Erre is emlékeztek az idei vértesszőlősi Samu-napon, az előember-telepen.
60 évvel ezelőtti szenzációs felfedezésre emlékeztek és a további kutatásokról is szó volt az idei 10. Samu-napon. A vértesszőlősi előember-telepen Európa egyik legjelentősebb lelete látható.
Az őstörténet minden titka Vértesszőlősőn, az előember-telepen
Idén két évfordulót is ünnepelnek a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Előember Telepén : augusztus 21-én volt épp 60 éve, hogy megtalálták a híres előember, Samu nyakszirtcsontját, illetve idén 10. alkalommal rendezték meg a Samu családi napot a kiállító területen.
Az évforduló kapcsán Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, dr. Bogár István, Vértesszőlős polgármestere, valamint dr. Lengyel György, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze idézte fel a múltat, illetve taglalta a telep jelentőségét. Az eseményen jelen volt Skoflek Katalin is, az előember maradványt 60 éve megtaláló és Vértes Istvánnal feltáró Skoflek István paleontológus lánya.
Dr. Zsigmond Gábor beszédében megköszönte minden intézménynek a 10 éve tartó segítséget a Samu-nap megvalósulásában, amellyel a laikusokkal is megismertethető az Európai jelentőségű őskori lelőhelye, ahol a mészkő konzerválta az emberiség történetének fontos állomását.
Nemzetközi régészeti térképen Vértesszőlős
Felidézte: 60 éve Vértesszőlős és Vértes László régész felkerült a nemzetközi tudományos térkép színhelyére. Az előember-telep különlegessége, hogy több földréteg mesél az itt élt emberi jelenlétről, élővilágról – utóbbi esetében számos olyan lelet van, amelyet magyar tudósok rögzítettek először a világon.
Hiszen a telep maga egykor agyagos terület volt, amelyen különböző akkori állatok: bivalyok, orrszarvúk éltek, amelyeket az ember fogyasztott. Ezek nyomai láthatóak a telepen, így a látogatók is elképzelhetik, milyen volt a terület 350-400 ezer éve.
Dr. Zsigmond Gábor a Kemma.hu-nak elmondta: a területet azóta is vizsgálják a szakemberek. Bár fizikai feltárás valóban nincs, ám az eddigi adatokat folyamatosan elemzik, összevetik nemzetközi szinten is. Az igazgató emlékeztetett még: Vértes Lászlóék idejében még nem álltak rendelkezésre olyan technológiák, mint a mai tudósoknak, például űrszondák és drónok segítségével kutatják manapság a múltat. Így bukkantak rá nemrég Tatabányán például avar kori sírokra is.
Samu megtalálásának helyét a mai napig megtisztítják a múzeum dolgozói, így aki szemfüles, egy-egy fehéres foltból kiveheti a csontleletek jelenlétét a vastag, többméteres mésztufa rétegben.
Az igazgató kiemelte: szeretnék, ha minél többen megismernék a jelentős felfedezést és helyszínét.
Címer is őrzi Samu "arcképét"
Bogár István polgármester kiemelte: Vértesszőlősnek fontos az előember-telep, hisz még címerébe is felvette Samu "arcképét".
– Vértesszőlősnek egy csoda, hogy itt találták meg Samut. Szoktam mondani, hogy Vértesszőlős az első biztosan lakott település – fogalmazott humorosan a polgármester.
Dr. Lengyel György Samu és kortársai tudását részletezte az eddig elemzett adatok szerint. Mint mesélte, az akkori, 350-400 ezer éve élt egyedek biztosan használták a tüzet és különböző eszközöket is. Az újabb technológiák segítségével jóval kevesebb hulladék termelésével egyre többet lehet megtudni Samuékról.
A szakember a helyszínen megmutatta Samu nyakszirtcsontjának másolatát, illetve azt is, mi alapján sorolták be a rendszertani kategóriákba az előembert. Több másik koponyán azt is megmutatta, mi a különbség a különböző emberszabásúak, illetve az ősemberek, valamint a mai ember koponyája között. A régész több érdekes történetet is megosztott a hallgatósággal.
GALÉRIA: 60 éve őrzi az emberiség történetét Samu lakhelye (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám