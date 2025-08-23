augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évforduló

1 órája

Vértesszőlős az európai régészet térképén van - 60 éve őrzi az emberiség történetét Samu lakhelye

Címkék#Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhely#Magyar Nemzeti Múzeum#Samu

Igazi szenzációt ünnepelt a tudóstársadalom és hazánk is 60 évvel ezelőtt. A Vértesben megtalálták az előember maradványát. Erre is emlékeztek az idei vértesszőlősi Samu-napon, az előember-telepen.

Kemma.hu

60 évvel ezelőtti szenzációs felfedezésre emlékeztek és a további kutatásokról is szó volt az idei 10. Samu-napon. A vértesszőlősi előember-telepen Európa egyik legjelentősebb lelete látható. 

Samu lelőhelye: 60 éve találták meg az előember csontjait.
Samu lelőhelyénél dr. Bogár István polgármester és dr. Zsigmond Gábor, a  MNM igazgatója
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az őstörténet minden titka Vértesszőlősőn, az előember-telepen

Idén két évfordulót is ünnepelnek a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Előember Telepén : augusztus 21-én volt épp 60 éve, hogy megtalálták a híres előember, Samu nyakszirtcsontját, illetve idén 10. alkalommal rendezték meg a Samu családi napot a kiállító területen. 

Az évforduló kapcsán Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, dr. Bogár István, Vértesszőlős polgármestere, valamint dr. Lengyel György, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze idézte fel a múltat, illetve taglalta a telep jelentőségét. Az eseményen jelen volt Skoflek Katalin is, az előember maradványt 60 éve megtaláló és Vértes Istvánnal feltáró Skoflek István paleontológus lánya. 

Dr. Zsigmond Gábor beszédében megköszönte minden intézménynek a 10 éve tartó segítséget a Samu-nap megvalósulásában, amellyel a laikusokkal is megismertethető az Európai jelentőségű őskori lelőhelye, ahol a mészkő konzerválta az emberiség történetének fontos állomását. 

Nemzetközi régészeti térképen Vértesszőlős

Felidézte: 60 éve Vértesszőlős és Vértes László régész felkerült a nemzetközi tudományos térkép színhelyére. Az előember-telep különlegessége, hogy több földréteg mesél az itt élt emberi jelenlétről, élővilágról – utóbbi esetében számos olyan lelet van, amelyet magyar tudósok rögzítettek először a világon. 

Hiszen a telep maga egykor agyagos terület volt, amelyen különböző akkori állatok: bivalyok, orrszarvúk éltek, amelyeket az ember fogyasztott. Ezek nyomai láthatóak a telepen, így a látogatók is elképzelhetik, milyen volt a terület 350-400 ezer éve. 

Dr. Zsigmond Gábor a Kemma.hu-nak elmondta: a területet azóta is vizsgálják a szakemberek. Bár fizikai feltárás valóban nincs, ám az eddigi adatokat folyamatosan elemzik, összevetik nemzetközi szinten is. Az igazgató emlékeztetett még: Vértes Lászlóék idejében még nem álltak rendelkezésre olyan technológiák, mint a mai tudósoknak, például űrszondák és drónok segítségével kutatják manapság a múltat. Így bukkantak rá nemrég Tatabányán például avar kori sírokra is.

Samu megtalálásának helyét a mai napig megtisztítják a múzeum dolgozói, így aki szemfüles, egy-egy fehéres foltból kiveheti a csontleletek jelenlétét a vastag, többméteres mésztufa rétegben.

Az igazgató kiemelte: szeretnék, ha minél többen megismernék a jelentős felfedezést és helyszínét.

Címer is őrzi Samu "arcképét"

Bogár István polgármester kiemelte: Vértesszőlősnek fontos az előember-telep, hisz még címerébe is felvette Samu "arcképét". 

– Vértesszőlősnek egy csoda, hogy itt találták meg Samut. Szoktam mondani, hogy Vértesszőlős az első biztosan lakott település – fogalmazott humorosan a polgármester.

Dr. Lengyel György Samu és kortársai tudását részletezte az eddig elemzett adatok szerint. Mint mesélte, az akkori, 350-400 ezer éve élt egyedek biztosan használták a tüzet és különböző eszközöket is. Az újabb technológiák segítségével jóval kevesebb hulladék termelésével egyre többet lehet megtudni Samuékról.

A szakember a helyszínen megmutatta Samu nyakszirtcsontjának másolatát, illetve azt is, mi alapján sorolták be a rendszertani kategóriákba az előembert. Több másik koponyán azt is megmutatta, mi a különbség a különböző emberszabásúak, illetve az ősemberek, valamint a mai ember koponyája között. A régész több érdekes történetet is megosztott a hallgatósággal.

GALÉRIA: 60 éve őrzi az emberiség történetét Samu lakhelye (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu