Esztergomnak üzent Rúzsa Magdi +fotók
Az énekesnő egyből koncertje után üzent. Rúzsa Magdi biztosan jól érezte magát a városban.
Mint megírtuk, Rúzsa Magdi az esztergomi augusztus 20-i ünnepen adott koncertet a városban.
Rúzsa Magdi hálás a városnak
Az énekesnő fergeteges show-t adott az Erzsébet parkban, ahol tömegeket varázsolt el hangjával. A csodaszép hármasikrek édesanyja kirobbanó formában állt színpadra, a fotóinkon is látszik. Másnap Facebook-posztban egy szivecske emoji kíséretében üzent is az esztergomiaknak:
Köszönjük Esztergom!!!!!
GALÉRIA: Képeken Rúzsa Magdi esztergomi koncertje (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
