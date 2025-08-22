augusztus 22., péntek

Élmény

1 órája

Esztergomnak üzent Rúzsa Magdi +fotók

Címkék#augusztus 20#koncert#Rúzsa Magdi

Az énekesnő egyből koncertje után üzent. Rúzsa Magdi biztosan jól érezte magát a városban.

Kemma.hu

Mint megírtuk, Rúzsa Magdi az esztergomi augusztus 20-i ünnepen adott koncertet a városban. 

Rúzsa Magdi esztergomi koncertje
Ilyen volt Rúzsa Magdi esztergomi koncertje
Fotó: Rúzsa Magdi / Forrás: 24 Óra

Rúzsa Magdi hálás a városnak 

Az énekesnő fergeteges show-t adott az Erzsébet parkban, ahol tömegeket varázsolt el hangjával. A csodaszép hármasikrek édesanyja kirobbanó formában állt színpadra, a fotóinkon is látszik. Másnap Facebook-posztban egy szivecske emoji kíséretében üzent is az esztergomiaknak: 

Köszönjük Esztergom!!!!!

GALÉRIA: Képeken Rúzsa Magdi esztergomi koncertje (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

