Fotókon a hármasikres sztáranyuka - Rúzsa Magdi Esztergomot is elvarázsolta
Az énekesnő három gyerek mellett is bomba formában van. Rúzsa Magdi ezúttal Esztergomot varázsolta el hangjával.
Az augusztus 20-i programok záró akkordjaként lépett színpadra a vajdasági énekesnő, Rúzsa Magdi.
Rúzsa Magdi az ország első városában énekelt
Tusványosi, majd veszprémi, majd debreceni koncertje után az államalapítás ünnepén hozta el a legérzelmesebb dalokat az énekesnő Esztergomba, ahol az Erzsébet parkban felállított nagyszínpadon énekelt. A Szent István napok zárókoncertjén előkerültek a legnagyobb slágerek, az énekesnő pedig jól láthatóan sugárzott.
