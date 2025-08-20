augusztus 20., szerda

István névnap

20°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felemelő hangulat

27 perce

Fotókon a hármasikres sztáranyuka - Rúzsa Magdi Esztergomot is elvarázsolta

Címkék#koncert#hármasikrek#Rúzsa Magdi

Az énekesnő három gyerek mellett is bomba formában van. Rúzsa Magdi ezúttal Esztergomot varázsolta el hangjával.

Kemma.hu

Az augusztus 20-i programok záró akkordjaként lépett színpadra a vajdasági énekesnő, Rúzsa Magdi.

Rúzsa Magdi az ország első városában énekelt
Rúzsa Magdi az ország első városában énekelt
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Rúzsa Magdi az ország első városában énekelt

Tusványosi, majd veszprémi, majd debreceni  koncertje után az államalapítás ünnepén hozta el a legérzelmesebb dalokat az énekesnő Esztergomba, ahol az Erzsébet parkban felállított nagyszínpadon énekelt. A Szent István napok zárókoncertjén előkerültek a legnagyobb slágerek, az énekesnő pedig jól láthatóan sugárzott. 

 

Rúzsa Magdi az ország első városában énekelt
Rúzsa Magdi az ország első városában énekelt
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu