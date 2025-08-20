Fotókon a hármasikres sztáranyuka - Rúzsa Magdi Esztergomot is elvarázsolta

Az augusztus 20-i programok záró akkordjaként lépett színpadra a vajdasági énekesnő, Rúzsa Magdi.

Rúzsa Magdi az ország első városában énekelt

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Tusványosi, majd veszprémi, majd debreceni koncertje után az államalapítás ünnepén hozta el a legérzelmesebb dalokat az énekesnő Esztergomba, ahol az Erzsébet parkban felállított nagyszínpadon énekelt. A Szent István napok zárókoncertjén előkerültek a legnagyobb slágerek, az énekesnő pedig jól láthatóan sugárzott.