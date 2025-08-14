A kerted ékkövei: így lesznek bőségesen virágzó rózsáid

A tatabányai Oázis Kertészet munkatársa nagy szeretettel és szakértelemmel beszél a növényekről. Ezúttal a hőn szeretett rózsa megfelelő gondozását vettük górcső alá beszélgetésünkben.

Juhász Tamás a rózsa gondozását sem titkolta el előlünk

Fotó: Hagymási Bence

A finomságra éhes rózsa gondozása

–A rózsát sokan szeretik, rengeteg fajta van belőle. Csak, hogy párat említsek: van parkrózsa, bokorrózsa, futórózsa. Nálunk kapható például David Austin rózsa is, aminek sokan csodálkoznak az árán, de ez egy olyan szelektált növénycsalád, aminek nagyon jó, erős illata van, ha ilyet szeretnénk, akkor ne csodálkozzunk azon, ha kicsit borsosabb az ára.

- mondta Juhász Tamás, aki gondozási tippeket is megosztott velünk.

–Rózsát nem locsolunk felülről. Tévhit, hogy a növényt be kell teríteni vízzel. Ez minden növénynél így van, de a rózsára ez azért hatványozottan igaz, mert ettől a levele foltokban bebarnul.

Ez egy gombafajta, tehát ha nem is kap felülről vizet, akkor is ott lehet a betegség. Ha már a talajon megbújt a gomba, és van egy levél, ami leesik a vizes talajra, elkezd szállni a spóra és ugyanígy megtelepszik a növényen.

- tette hozzá Tamás. Megtudtuk azt is, hogyan kell megfelelően metszeni a rózsát.

–A rózsa egy olyan növény - legalábbis a legtöbb -, hogy akkor virágzik, amikor nő. Sokan azt hiszik, hogy elég, ha elvirágzás után lecsípem a végét, de ez nem igaz. Egy erősebb vágással le kell vágni az elvirágzott ágat és ez növekedésre kényszeríti az ágat, és azon megint virág lesz. Illetve a rózsák nagyon kényesek arra, ha nincsenek tápoldatozva, ők nagyon szeretik a "finomságokat", tehát érdemes őket tápozni a gyorsabb fejlődés, dúsabb virágzás érdekében - zárta gondolatait Tamás.