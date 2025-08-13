augusztus 13., szerda

Az önkormányzat válaszolt - így szállíttathatják el a roncsautókat

Címkék#Önkormányzat#roncsautó#gépkocsi#rendelet

Roncsautókat szállíttat el a tatabányai önkormányzat, nem volt világos azonban, mely autókat tekintik roncsnak. A Kemma.hu kérdésére az önkormányzat szabályzatokkal válaszolt. A városlakók szerint nem csak roncsautók esnek áldozatul a szelektálásnak.

Kemma.hu

Korábban beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat elszállíttatja a roncsautókat. Kérdésünkre csak szabályzatokat adtak meg, amik alapján még mindig nem világos, mi alapján válogatnak. A cikkünk alatti kommentekben ugyanis többen azt írják, az autójuk forgalomban van, csak poros.

roncsautó
A roncsautók szépen lassan eltűnnek a felszínről
Fotó: Wierl Ádám

Parkoló autók Tatabányán:  öné is a roncsautók között van?

"A közterületen elhagyott, üzemképtelen vagy rendszám nélküli járművek elszállítása a vonatkozó jogszabályok – így különösen a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2025. (III.24.) önkormányzati rendelet – alapján történik. A gyakorlatban az eljárás több lépésből áll, és nem kizárólag „ránézésre” történik a minősítés. Az említett önkormányzati rendelet az alábbiak szerint határozza meg az üzemképtelen gépkocsi fogalmát:

Üzemképtelen jármű: üzemképtelennek minősül minden olyan jármű, amely hatósági jelzéssel nem rendelkezik és a közúti forgalomban ennek hiányában nem vesz részt. Üzemképtelen az a jármű is, amely közlekedési balesetből, vagy egyéb okból bekövetkezett sérülései, valamint meghibásodásai, műszaki állapota miatt időszakosan vált alkalmatlanná a közúti közlekedésre, illetve nem rendelkezik a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 5. § (1) bekezdés a), b), és d) pontjában a meghatározott, a járművek közlekedésben való részvételének előírt feltételeivel.

Üzemképtelen járművet közterület-használati engedély nélkül, közterületen tárolni nem lehet. Közterület-használati szerződés nem köthető a hulladékká vált gépjárműre.

 A közterület-felügyelet munkatársai tehát a következő szempontok alapján járnak el:

  • A jármű állapota: ha az láthatóan üzemképtelen vagy nincs rajta rendszám, illetve ha lejárt a műszaki érvényessége.
  • A közterület-használat jogszerűsége: ha az üzemképtelen jármű közterületen van elhelyezve, de nincs érvényes közterület-használati engedélye, az jogellenes használatnak minősül.
  • Értesítés és határidő: a járműre figyelmeztető felhívást helyezünk ki, amelyben felszólítjuk a tulajdonost az eltávolításra. Ha ez nem történik meg a megadott határidőn belül (általában 10 nap), akkor indulhat meg az elszállítási eljárás.

Az üzemképtelenség megállapításánál szakértő bevonására nincs szükség. A jogi szabályozás elég konkrét, így az üzemképtelenség megállapítása, a fent említett jogszabályok mentén szemrevételezés és a műszaki érvényességet is tartalmazó nyilvántartásban való ellenőrzés alapján történik. Amennyiben az üzemképtelenség nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, akkor nem történik elszállítás.

Az eljárás célja nem csupán a városkép védelme, hanem a közlekedésbiztonság és a parkolóhelyek felszabadítása is. Az önkormányzat a jogszerűség biztosítása mellett minden esetben törekszik a méltányos eljárásra is" - írta a kérdésünkre az önkormányzat. 

Nem csak a parkolással van a gond

Újabb és újabb problémák ütik fel fejüket a parkolással kapcsolatban, de nem csak ez a baj a városban. Nemrég beszámoltunk arról is, hogy a Szőlődomb utcában ránőtt egy fa a villanyvezetékre, ám sokadik bejelentés után sem foglalkozik ezzel a kérdéssel az önkormányzat. A cikket részletesebben ide kattintva olvashatja el.

 

