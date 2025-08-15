Tetőponton az indulatok: lázadnak a tatabányaiak a roncsautók elszállítása ellen

Korábban beszámoltunk arról, hogy a roncsautókat sorra viszik el Tatabánya utcáiról. Megírtuk azt is, hogyan válaszolt az önkormányzat arra a kérdésünkre, mi alapján szállítják el az autókat. Cikkünkre csípős kommentek érkeztek, melyekből válogattunk.

A roncsautók szépen lassan eltűnnek a felszínről

Fotó: Wierl Ádám

Éles hangú hozzászólások érkeztek a roncsautók miatt

Az önkormányzat különböző jogszabályokra hivatkozott válaszában, ám ez Tatabánya lakosságának láthatóan nem tetszett. Véleményüket pedig nem rejtették véka alá.

Ezt a csürhét mikor zavarják már el? Képtelen a városvezetésre. És nem csodálom, hogy második helyre került a veszélyességi osztályon. Erről kérnénk infót, mint tatabányai lakos. Jogom van... így kérném a város vezetés mielőbbi szabályzat betartását!

Egy másik kommentelő szerint a szóban forgó szabályzat jogtalan.

Az a szabályzat jogtalan, és nem kellőképpen kimunkált. A városvezetés elzavarására benyújtottam egy népi kezdeményezést amit elutasítottak, mert összetett a mondat. A joghoz bár ért a jegyző, de azt nem alkalmazza, viszont nyelvészként is remekül debütál.Így van ez a mi kis városunkban.

Egy másik kommentelő pedig javaslatot tett a városvezetés felé, hogy min lehetne még javítani.

Felfestések is kellenének a parkolókba, hogy egyes béna parkolni nem tudók is be tudjanak egy helyre állni 1,5 helyett!!!!

Ugyanakkor olyan is akadt, aki a városvezetést pártolja.

Nem kellene egyből a plafonon lenni... Értelmezni kellene a mellékelt szabályokat. Feketén-fehéren, magyarul van írva, nem urdu nyelven.

Akadt olyan lakó is, akinek a párja autóját akarta az önkormányzat elszállíttatni, mivel szerintük az roncsautó.

Ránézésre... A barátnőm autóján műszaki vizsga, használja is.. Régi kicsit viseltes, ezért felszólították vigye el. Bizonyítani kellett, hogy még érvényes vizsga, biztosítás és minden egyéb van rajta...

Tatabánya városában ugyanakkor más gond is akad, az önkormányzat ugyanis nem foglalkozik azzal a bejelentéssel, hogy az egyik utcában életveszély fenyegeti a lakosokat.