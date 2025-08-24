Rollerrel közlekednél? Így használhatod biztonságosan +Videó

Az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt az elektromos rollerek száma a magyar városokban. A gyors és kényelmes közlekedési forma elsősorban a fiatalok körében vált divattá, ugyanakkor számos veszélyt rejt magában. A szabálytalanul közlekedő rolleresek nemcsak magukat, hanem a gyalogosokat és más közlekedőket is veszélyeztetik.

Az elektromos roller nem játékszer, figyeljünk a közlekedési szabályokra

Forrás: totalcar.hu

A rendőrség szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a rollerekre ugyanúgy érvényesek bizonyos közlekedési szabályok, mint a kerékpárokra. Ezért készítettek egy figyelemfelhívó videót, amelyben bemutatják a legfontosabb tudnivalókat a biztonságos használatról.

A rollerezés nem veszélytelen

Az elektromos és hagyományos rollerek az elmúlt években hatalmas népszerűségnek örvendenek: gyorsak, könnyen szállíthatók, és ideálisak a rövid városi távok megtételére. Ugyanakkor a nem megfelelő használatuk miatt egyre több baleset történik, sokszor azért, mert a közlekedők nincsenek tisztában az alapvető szabályokkal.

A rendőrség által közzétett videóban bemutatják a biztonságos rollerezés alapjait: milyen felszerelések szükségesek a láthatósághoz és a biztonsághoz, valamint hol és hogyan lehet szabályosan közlekedni. A felvétel célja, hogy a rolleresek tisztában legyenek a rájuk vonatkozó szabályokkal, és elkerüljék azokat a helyzeteket, amelyek balesethez vezethetnek.

Hol lehet és hol nem lehet rollerezni?

A rendőrség hangsúlyozza:

A zebrán tolni kell a rollert, nem lehet rajta átgurulni.

A járdán való rollerezés tilos, kivéve, ha azt külön tábla engedélyezi; gyalogos zónában pedig csak tolni szabad.

A roller egyszemélyes jármű, így tilos ketten vagy többen használni.

Ezek betartása nemcsak szabály, hanem a saját és mások biztonsága érdekében is alapvető.

Felszerelés: nem csak ajánlott, kötelező

Jelenleg Magyarországon az elektromos rollerekre vonatkozó felszerelési szabályok a kerékpárokhoz hasonlóan érvényesek, és bizonyos elemek valóban kötelezőek:

Első és hátsó lámpa, éjszakai vagy korlátozott látási viszonyok között kötelező.

Fényvisszaverő prizmák: elöl (fehér), oldalt (sárga), hátul (piros).

Csengő, vagy hangjelző.

Két, működő, független fék

A sisak jelenleg nem általánosan kötelező, kivéve, ha az e-roller segédmotorosnak minősül (nagyobb sebesség esetén), ebben az esetben viselése előírás lehet

Ezek hiánya komoly kockázatot jelent, különösen este vagy rossz látási viszonyok között. Érdemes megjegyezni, hogy biztosítás és jogosítvány csak bizonyos nagy teljesítményű (segédmotoros) rollerek esetén lehet kötelező, de ez még nem minden modellre vonatkozik.