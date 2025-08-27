1 órája
Rollerezők figyelem: a zebrán tolni kell, nem gurulni!
A roller egyre népszerűbb közlekedési eszköz, de használata számos veszélyt rejt magában. A rendőrség a közelgő iskolakezdés kapcsán hívja fel a figyelmet a legfontosabb tudnivalókra: hogyan közlekedjünk biztonságosan, milyen felszereléseket ajánlott használni, és mire figyeljünk, ha gyerekünk rollerezik.
Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a rollerezők száma, különösen az elektromos rollerek térhódítása miatt. Bár a KRESZ még nem szabályozza egyértelműen a használatukat, a rendőrség hangsúlyozza: a közlekedés biztonsága elsősorban a figyelmen és a felelős hozzáálláson múlik. Összegyűjtöttük a legfontosabb rendőrségi tanácsokat a rolleres közlekedéssel kapcsolatban.
Mi az oka a legtöbb rolleres balesetnek?
A balesetek leggyakoribb oka a figyelmetlenség és a nem megfelelő sebesség megválasztása. Sokszor a rolleresek nem mérik fel a környezetüket, vagy nem alkalmazkodnak a forgalmi helyzethez.
Videón a hatalmas e-rolleres bukta, nem kell autó a hatalmas balesethez
A biztonságos rollerezés alapjai
Aki rollerrel akar közlekedni legyen közlekedésre alkalmas állapotban. Erre a közlekedési módra még kiforrásban vannak a szabályok, így fokozottan igaz, hogy saját testi épségünkért magunk felelünk. Kötelező védőfelszerelés nincs, de erősen ajánlott a bukósisak, könyök és térdvédő viselése, valamint fényvisszaverő mellény használata, hogy a rolleres jól látható legyen más közlekedők számára.
Van-e büntetés védőfelszerelés hiányában?
Mivel nincs előírt kötelező védőfelszerelés, szankció sem jár a hiányukért, de erősen ajánlott.
A rendőrség hangsúlyozza: a felszerelések a rolleres saját testi épségét védik, baleset esetén súlyos sérülést előzhetnek meg.
Hol és hogyan lehet szabályosan rollerezni?
- Hagyományos rollerrel: a járdán közlekedhetünk.
- Elektromos rollerrel: célszerű az úttesten vagy a kerékpárúton haladni.
Gyalogos-átkelőhelyen, azaz zebrán biciklivel sem szabad áthajtani, de a szabályozás nem állít meg mindenkit. Ha rollerrel zebrához érünk, szálljunk le, és toljuk a járművet. Ez azért fontos, hogy ne érje meglepetésszerűen az autósokat jelenlétünk. Hiszen ha nagy sebességgel jövünk, könnyen előfordulhat, hogy nem vesznek észre. A tragédia egy pillanat alatt bekövetkezhet ha óvatlanok vagyunk.
Milyen tartozékok ajánlottak a rollerre?
Mivel a KRESZ nem ismeri a rollert, nincs kötelező tartozéklista. Ugyanakkor a kerékpároknál megszokott felszerelések, például csengő, fényvisszaverő, világítás, hasznosak és ajánlottak a láthatóság és biztonság érdekében.
Különös veszélyek iskolakezdéskor
Egyre több gyerek használ rollert, ami fokozott kockázatot jelent. A legnagyobb veszélyt a KRESZ-ismeretek hiánya, a sietség és a figyelmetlenség okozza. Mivel a rollerezők száma növekszik, nagyobb az esély arra, hogy balesetek részesei vagy okozói lesznek.
Mit tegyenek a szülők?
Gyerekek esetében nincs kötelező szabályozás, de ajánlott a bukósisak és más védőfelszerelés viselése.
Fontos, hogy a szülők felkészítsék őket az önálló közlekedésre, ismertessék meg a biztonságos közlekedés szabályait, és gondoskodjanak arról, hogy megfelelő felszereléssel induljanak útnak.