Rollerezők figyelem: a zebrán tolni kell, nem gurulni!

A biztonságos rollerezés alapjai

Aki rollerrel akar közlekedni legyen közlekedésre alkalmas állapotban. Erre a közlekedési módra még kiforrásban vannak a szabályok, így fokozottan igaz, hogy saját testi épségünkért magunk felelünk. Kötelező védőfelszerelés nincs, de erősen ajánlott a bukósisak, könyök és térdvédő viselése, valamint fényvisszaverő mellény használata, hogy a rolleres jól látható legyen más közlekedők számára.

Van-e büntetés védőfelszerelés hiányában?

Mivel nincs előírt kötelező védőfelszerelés, szankció sem jár a hiányukért, de erősen ajánlott.

A rendőrség hangsúlyozza: a felszerelések a rolleres saját testi épségét védik, baleset esetén súlyos sérülést előzhetnek meg.

Hol és hogyan lehet szabályosan rollerezni?

Hagyományos rollerrel: a járdán közlekedhetünk.

Elektromos rollerrel: célszerű az úttesten vagy a kerékpárúton haladni.

Gyalogos-átkelőhelyen, azaz zebrán biciklivel sem szabad áthajtani, de a szabályozás nem állít meg mindenkit. Ha rollerrel zebrához érünk, szálljunk le, és toljuk a járművet. Ez azért fontos, hogy ne érje meglepetésszerűen az autósokat jelenlétünk. Hiszen ha nagy sebességgel jövünk, könnyen előfordulhat, hogy nem vesznek észre. A tragédia egy pillanat alatt bekövetkezhet ha óvatlanok vagyunk.

Milyen tartozékok ajánlottak a rollerre?

Mivel a KRESZ nem ismeri a rollert, nincs kötelező tartozéklista. Ugyanakkor a kerékpároknál megszokott felszerelések, például csengő, fényvisszaverő, világítás, hasznosak és ajánlottak a láthatóság és biztonság érdekében.