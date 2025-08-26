Videón a hatalmas e-rolleres bukta, nem kell autó a hatalmas balesethez

Az e-rollerek mostanság egyre nagyobb téma az emberek között, ugyan is sokan hatalmas sebességekkel mennek védőszerelés nélkül sokszor a főúton. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség most egy videót osztott meg egy durva roller balesetről.

A roller balesethez nem kell autóval ütközni

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség / Facebook

Videón a durva bukta, ez a roller baleset rosszabbul is elsülhetett volna

Nem kell autóval ütközni ahhoz, hogy rollerrel súlyos baleset legyen. A videón látható rolleres nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. És ez még szerencsének is mondható hiszen a videón jól látszik, hogy a közlekedő nagy sebességgel eset ki az út közepére, ahol akár kocsik is mehettek volna.

A rendőrség tájékoztató videót is tett közzé, amelyben összefoglalták a legfontosabb szabályokat a rollerezéssel kapcsolatban. De persze nem csak részeg autósok vannak megjelentek már a részeg e-rolleresek is, megdöbbentő menyit kaptak el.