augusztus 26., kedd

Izsó névnap

15°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Esés

3 órája

Videón a hatalmas e-rolleres bukta, nem kell autó a hatalmas balesethez

Címkék#rollerbaleset#roller#e-roller#baleset

Ez szörnyen is elsülhetett volna, így is több napig gyógyuló sérülések lettek belőle. Videón a roller baleset, ami bizonyítja, hogy nem kell autó az eséshez.

Kemma.hu

Az e-rollerek mostanság egyre nagyobb téma az emberek között, ugyan is sokan hatalmas sebességekkel mennek védőszerelés nélkül sokszor a főúton. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség most egy videót osztott meg egy durva roller balesetről.

A roller balesethez nem kell autóval ütközni
A roller balesethez nem kell autóval ütközni
Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség / Facebook

Videón a durva bukta, ez a roller baleset rosszabbul is elsülhetett volna

Nem kell autóval ütközni ahhoz, hogy rollerrel súlyos baleset legyen. A videón látható rolleres nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. És ez még szerencsének is mondható hiszen a videón jól látszik, hogy a közlekedő nagy sebességgel eset ki az út közepére, ahol akár kocsik is mehettek volna.

A rendőrség tájékoztató videót is tett közzé, amelyben összefoglalták a legfontosabb szabályokat a rollerezéssel kapcsolatban. De persze nem csak részeg autósok vannak megjelentek már a részeg e-rolleresek is, megdöbbentő menyit kaptak el.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu