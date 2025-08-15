augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fagyi

27 perce

Újabb különlegesség a tatabányai Roberto Cukrászdában

Címkék#fagyizó#Roberto Cukrászda#fahéjas kürtőskalács#kürtőskalácsos#fagylalt

A tatabányai cukrászda híres extrém fagyijairól, legutóbb egy tüzes csilis fagyival rukkoltak elő. Most pedig a fahéjas-kürtőskalács ízű fagyival állt elő a Roberto Cukrászda .

Gábos Orsolya

Pár héttel ezelőtt rukkolt elő a csilis fagyijával (vagy ahogy ők hívják, Carolina) a tatabányai Roberto cukrászda, ami messze földön híres a merész fagyijairól. Ezúttal egy újabb ínyencséggel álltak elő.

Roberto Cukrászda
Mindennap kapható a kürtőskalácsos fagyi a Roberto Cukrászdában
Forrás: Facebook / Roberto Cukrászda

Roberto Cukrászda: megérkezett az újabb ízvilág 

"Tényleg benne van a fagyiban a kürtőskalács, mint ahogy a sütis fagyikban a sütidarabok, nem aromákkal készül." 

- írták a cukrászda tulajdonosai Facebook posztjukban. Ezt az állítást egy korábbi beszélgetés során is elmondták. A tulajdonospár azt is hozzátette, hogy mindennap kapható lesz majd az új különlegességük is.

Szeretnénk természetesek maradni, nem aromákat, ízfokozókat, színezékeket belerakni.

- emelte ki Reinhardt Róbert, mikor a legcsípősebb fagyi kapcsán beszélgettünk. 

A tatabányai cukrászda követőinek nagyon tetszik a cukrászda legújabb ötlete, így a kommentek sem maradtak el.

Jó benyomást tett a legújabb fagyi-különlegesség 

"Micsoda íz! Ti vagytok a legjobbak!"-írta egy rajongójuk, aki bizonyára a fahéjas kürtőskalácsot is nagyon szeretheti.

Egy másik hozzászólás pedig javaslatot tett arra, mi lehetne a következő íz, amit bevezethetnének.

"Egy medvecukor ízű fagyi?"

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu