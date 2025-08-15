27 perce
Újabb különlegesség a tatabányai Roberto Cukrászdában
A tatabányai cukrászda híres extrém fagyijairól, legutóbb egy tüzes csilis fagyival rukkoltak elő. Most pedig a fahéjas-kürtőskalács ízű fagyival állt elő a Roberto Cukrászda .
Pár héttel ezelőtt rukkolt elő a csilis fagyijával (vagy ahogy ők hívják, Carolina) a tatabányai Roberto cukrászda, ami messze földön híres a merész fagyijairól. Ezúttal egy újabb ínyencséggel álltak elő.
Roberto Cukrászda: megérkezett az újabb ízvilág
"Tényleg benne van a fagyiban a kürtőskalács, mint ahogy a sütis fagyikban a sütidarabok, nem aromákkal készül."
- írták a cukrászda tulajdonosai Facebook posztjukban. Ezt az állítást egy korábbi beszélgetés során is elmondták. A tulajdonospár azt is hozzátette, hogy mindennap kapható lesz majd az új különlegességük is.
Szeretnénk természetesek maradni, nem aromákat, ízfokozókat, színezékeket belerakni.
- emelte ki Reinhardt Róbert, mikor a legcsípősebb fagyi kapcsán beszélgettünk.
A tatabányai cukrászda követőinek nagyon tetszik a cukrászda legújabb ötlete, így a kommentek sem maradtak el.
Jó benyomást tett a legújabb fagyi-különlegesség
"Micsoda íz! Ti vagytok a legjobbak!"-írta egy rajongójuk, aki bizonyára a fahéjas kürtőskalácsot is nagyon szeretheti.
Egy másik hozzászólás pedig javaslatot tett arra, mi lehetne a következő íz, amit bevezethetnének.
"Egy medvecukor ízű fagyi?"
