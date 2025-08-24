Ezeket a retró tatabányai fotókat mindenkinek látnia kell: ilyen volt az élet 50 éve

Újabb időutazásra hívjuk olvasóinkat, és miután megmutattuk, milyen volt az élet félszáz éve Tatán, most a szomszédba megyünk át egy kicsit: 10 fotót hoztunk, hogy megmutassuk, milyen is volt a retró Tatabánya. Most is a körülbelüli ötven évet lőttük be, ami azt jelenti, hogy a ’60-as évek végétől a ’70-es évek végéig idézzük fel a város múltját, az itt élt embereket a Fortepan segítségével.

Gyönyörű, fiatal lányok a Fő téren fél évszázada: bizony, ma már ez is retró tatabányai életérzés

Forrás: Fortepan / Szalay Béla

Retró tatabányai képek és történetek

Fotóinkon megelevenedik a ma már veszélyesnek számító, de akkor a világ legnagyobb kalandjait rejtő játszóterek világa, megnézhetjük, ahogy egy motoros arcán a világ összes lemondása kirajzolódik, amikor megállítják a rendőrök, de láthatunk épülő házakat és a legendás csákányospusztai csárdába is bekukkanthatunk.

Ebben az időben nyílt meg egyébként Tatabányán a Szivárvány óvoda, a hetvenes években érkezett Tatabányára a legendás kézilabdázó, az épp 70 éves Kontra Zsolt, 1975-ben adták át a közelmúltban lebontott buszvégállomást, és 1977-ben jelent meg a tatabányai lány, Záray Márta és férje, Vámosi János első közös lemeze is, rajta a Homokóra című örökbecsű darabbal, hogy csak néhány történetet idézzünk fel ezekből az évekből.

Érdekesség, hogy a Csákányosi Csárda, vagy ahogy sokan ismerik, a Birka Csárda a közelmúltban felkerült az eladó ingatlanok közé, az azonban még érdekesebb, amit még megtudtunk róla. Nem akármit rejt ugyanis az 1-es út egykori sztárétterme. Hogy mit, az korábbi cikkünkben, további retró fotókkal együtt kiderül.

Lássuk a múltidéző tatabányai fotókat: