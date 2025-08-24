augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

19°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

39 perce

Ezeket a retró tatabányai fotókat mindenkinek látnia kell: ilyen volt az élet 50 éve

Címkék#retró#Tatabánya#történetek#múltidéző

A hetvenes években Záray Márta akarta megállítani az időt a Homokórával, mi azonban most visszahozzuk azt. Retró tatabányai fotókkal és történetekkel idézzük fel, milyen volt az élet a megyeszékhelyen anno.

Kemma.hu

Újabb időutazásra hívjuk olvasóinkat, és miután megmutattuk, milyen volt az élet félszáz éve Tatán, most a szomszédba megyünk át egy kicsit: 10 fotót hoztunk, hogy megmutassuk, milyen is volt a retró Tatabánya. Most is a körülbelüli ötven évet lőttük be, ami azt jelenti, hogy a ’60-as évek végétől a ’70-es évek végéig idézzük fel a város múltját, az itt élt embereket a Fortepan segítségével.

Retró Tatabánya: 10 fotón a város örök arcai, helyei
Gyönyörű, fiatal lányok a Fő téren fél évszázada: bizony, ma már ez is retró tatabányai életérzés
Forrás: Fortepan / Szalay Béla

Retró tatabányai képek és történetek

Fotóinkon megelevenedik a ma már veszélyesnek számító, de akkor a világ legnagyobb kalandjait rejtő játszóterek világa, megnézhetjük, ahogy egy motoros arcán a világ összes lemondása kirajzolódik, amikor megállítják a rendőrök, de láthatunk épülő házakat és a legendás csákányospusztai csárdába is bekukkanthatunk. 

Ebben az időben nyílt meg egyébként Tatabányán a Szivárvány óvoda, a hetvenes években érkezett Tatabányára a legendás kézilabdázó, az épp 70 éves Kontra Zsolt, 1975-ben adták át a közelmúltban lebontott buszvégállomást, és 1977-ben jelent meg a tatabányai lány, Záray Márta és férje, Vámosi János első közös lemeze is, rajta a Homokóra című örökbecsű darabbal, hogy csak néhány történetet idézzünk fel ezekből az évekből. 

Érdekesség, hogy a Csákányosi Csárda, vagy ahogy sokan ismerik, a Birka Csárda a közelmúltban felkerült az eladó ingatlanok közé, az azonban még érdekesebb, amit még megtudtunk róla. Nem akármit rejt ugyanis az 1-es út egykori sztárétterme. Hogy mit, az korábbi cikkünkben, további retró fotókkal együtt kiderül.

Lássuk a múltidéző tatabányai fotókat:

GALÉRIA: Tatabánya múltidéző képeken: arcok 50 évvel ezelőttről

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu