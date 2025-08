Retró sorozatok: így szögezett a Dallas a fotelhez egy országot

A 90-es években a televízió diktálta a tempót. Sokan a műsorhoz igazították a napi programjuk, különben lemaradtak a sorozatok aktuális epizódjáról. Munka végén siettek haza az emberek, kapcsolták is be a TV-t. És péntekenként, ha éppen a Dallas ment, az egész ország elnémult. Na de lássuk, mit néztünk még 30 éve, 1995 nyarán! Ma már ezek retró sorozatok, de ha felismered őket, te is jó évjárat vagy.

Te is jó évjárat vagy, ha örökre belédégettez a jelelgezetes, kárörvendő mosoly. Minden retró sorozatok királya és főgonosza volt a Dallasból Jockey

Felcsaptuk a 24 Óra 30 évvel ezelőtti lapszámait, és megnéztük, mik voltak műsoron 30 évvel ezelőtt.

Egy átlagos hétköznap a Magyar Tv 1-en

8:30 Mese

9:00 Tízórai

9:05 Huckleberry Finn és barátai

9:30 Tízórai

10:00 Állás, esély, karrier

10:45 Játék

11:05 Happy Holiday

12:05 Telepakk

13:55 Szünidőre

14:45 Sorstársak

15:00 Fűben-fában

15:15 Gyökerek

16:05 Sugárzás és sugárvédelem

16:25 A kisasszony

17:00 Kalendárium 1995

17:40 Teleszák

17:50 Életjel

17:55 Katolikus krónika

18:15 Üzlet

18:30 Zsákbamacska

19:00 Gyereksarok

19:13 Múzsa

19:30 Híradó

20:03 Telesport

20:15 Cook kapitány, Ausztrál sorozat

21:10 Stúdió ’95

21:55 Klip-mix

22:10 Kísértés, NSZK tévéfilm

Harminc évvel ezelőtt egy maréknyi TV csatorna közül lehetett válogatni, ilyenek voltak például a: Duna, HBO, Spektrum, Szív TV, Discovery, a TV3 és az RTL. Az igazi sztárműsor persze a közkedvelt sorozat volt, a Dallas, aminek egyetlen részét se akarta elszalasztani senk. Nem csoda, hogy akár utcán is elnéptelenedtek, sokak első színes tévés emléke is Jockey Ewing és Cliff Barnes nagy csatározásaihoz köthető. A Magyar TV 1 péntekenként, 11:00 és 20:15 -kor sugározta a részeket.

1995 júliusában például olyan izgalmak szögezték tévé elé a nézőket, mint hogy Bobby gyanakodni kezdett, amikor észreveszi, hogy Jockey lépéseket tett a southforki biztonsági szisztéma megerősítésére. Cliff és Jeremy Wendell szövetkezett egymással a Ewing Olajtársaság csődbe juttatására. April Stevens pedig tovább munkálkodott azon, hogy visszanyerje a társaság öt százalékát.