Időutazás a ’70-es évekbe: retró fotók, amiket minden komáromi a magáénak érez

Már megmutattuk Tatát és Tatabányát is, hogy milyen volt az élet ott fél évszázada és most időutazásunkban Komáromon a sor. Újabb tíz fotót hoztunk a retró komáromi életérzésből, egész pontosan '70-es évekből, a Fortepan segítségével.

Retró komáromi feeling: stílus 1977-ben a Jókai Gimnáziumnál

Forrás: Fortepan/ Kereki Sándor

Retró komáromi emlékek Cintulától a termálvízig

A 70-es években már Cintulát is jól ismerhették az emberek. Keresztes Tibor, a magyar diszkókultúra ikonikus alakja ráadásul Komáromban született, így a helyieknek különös kedvesek lehettek a műsorok, amiket vezetett, a bulik, amik az ő hangjától (is) lettek egyediek. Egyébként már 1964-óta magyar diszkó klubokban dolgozott és ő vezette a Magyar Televízió Tapsifüles című zenei műsorát, ami műfajában lényegében az első volt. Keresztes Tibor vagyis Cintula a közelmúltban hunyt el, életének 81. évében.

És ha már Magyar Televízió ebben az időben indult a Delta tudományos híradó is, ami először a Holdra szállást vetítette. A komáromiaknak talán simerős lehet, hogy hétfői adásszünet a magyar tévében ide vagy oda, a szerencsések a Cseh 2-t azért be tudták fogni a városban.

És aki már járt Komáromban az ismeri a Brigetio gyógyfürdőt és az ottani termálvizet. Ami meglepetés lehet, az az, hogy 1965-fedezték fel a 62 fokos termálvizet a városban, és a hetvenes években már hasznosították is. 1975-ben pedig elérte a települést az M1-es autópálya egy sávon.

A Magyar Királyság idején a települést még Új-Szőnynek hívták. Ezt a részt 1896-ban csatolták a Duna bal (mai szlovák) partján fekvő Komáromhoz. A másik városrésszel, Szőnnyel amely egy római kori katonaváros romjaira épült, csak 1977-ben egyesült.

Ilyen volt a 70-es évek Komáromban

Fotóink közé egy észak-komáromi képet is rejtettünk, hiszen, bár két országban fekszenek, a két Komárom mégis egy.