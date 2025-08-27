1 órája
Időutazás a ’70-es évekbe: retró fotók, amiket minden komáromi a magáénak érez
A 70-es években már Cintulával buliztunk és az M1-es száguldoztunk. Ez a 10 retró komáromi kép egy igazi életérzést hoz vissza. Mutatjuk, milyen volt az élet 50 évea határvárosban.
Már megmutattuk Tatát és Tatabányát is, hogy milyen volt az élet ott fél évszázada és most időutazásunkban Komáromon a sor. Újabb tíz fotót hoztunk a retró komáromi életérzésből, egész pontosan '70-es évekből, a Fortepan segítségével.
Retró komáromi emlékek Cintulától a termálvízig
A 70-es években már Cintulát is jól ismerhették az emberek. Keresztes Tibor, a magyar diszkókultúra ikonikus alakja ráadásul Komáromban született, így a helyieknek különös kedvesek lehettek a műsorok, amiket vezetett, a bulik, amik az ő hangjától (is) lettek egyediek. Egyébként már 1964-óta magyar diszkó klubokban dolgozott és ő vezette a Magyar Televízió Tapsifüles című zenei műsorát, ami műfajában lényegében az első volt. Keresztes Tibor vagyis Cintula a közelmúltban hunyt el, életének 81. évében.
És ha már Magyar Televízió ebben az időben indult a Delta tudományos híradó is, ami először a Holdra szállást vetítette. A komáromiaknak talán simerős lehet, hogy hétfői adásszünet a magyar tévében ide vagy oda, a szerencsések a Cseh 2-t azért be tudták fogni a városban.
És aki már járt Komáromban az ismeri a Brigetio gyógyfürdőt és az ottani termálvizet. Ami meglepetés lehet, az az, hogy 1965-fedezték fel a 62 fokos termálvizet a városban, és a hetvenes években már hasznosították is. 1975-ben pedig elérte a települést az M1-es autópálya egy sávon.
A Magyar Királyság idején a települést még Új-Szőnynek hívták. Ezt a részt 1896-ban csatolták a Duna bal (mai szlovák) partján fekvő Komáromhoz. A másik városrésszel, Szőnnyel amely egy római kori katonaváros romjaira épült, csak 1977-ben egyesült.
Ilyen volt a 70-es évek Komáromban
Fotóink közé egy észak-komáromi képet is rejtettünk, hiszen, bár két országban fekszenek, a két Komárom mégis egy.
GALÉRIA: Komárom múltidéző képeken, ilyen volt a 70-es évek
