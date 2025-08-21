Tata arcai retró fotókon: sosem látott felvétel került elő 50 évvel ezelőttről

Retró fotók mesélnek most egy letűnt világról, amikor még más volt a tempó, más volt a város, és más volt az ember is. Az 1970-es évek Tatája a Fortepan képein keresztül tárul elénk – olyan pillanatokkal, amelyek megállították az időt.

Retró fotók Tatáról: válogatásunkba bekerült Fülöp herceg, a néhai II. Erzsébet királynő férje is, aki anno Dióspusztára látogatott

Forrás: Fortepan / Bojár Sándor

Retró fotók, amik visszarepítenek Tata régi arcai közé

Nézd meg válogatásunkban, milyenek voltak az akkori fiatalok, katonák! Válogatásunkba egy teljesen új kép is bekerült, amely a közelmúltban bukkant fel a Fortepanon!

A város akkoriban még formálódott – de benne volt már a jövő, amit ma élünk. Ezek a képek nemcsak dokumentumok, hanem emlékek. És miközben nézzük őket, talán saját történetünket is felfedezzük bennük.