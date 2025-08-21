1 órája
Tata arcai retró fotókon: sosem látott felvétel került elő 50 évvel ezelőttről
Tata múltja most újra megelevenedik. A következő retró fotók segítségével visszanézhetünk azokra az időkre, amikor még egészen más arcát mutatta a város.
Retró fotók mesélnek most egy letűnt világról, amikor még más volt a tempó, más volt a város, és más volt az ember is. Az 1970-es évek Tatája a Fortepan képein keresztül tárul elénk – olyan pillanatokkal, amelyek megállították az időt.
Retró fotók, amik visszarepítenek Tata régi arcai közé
Nézd meg válogatásunkban, milyenek voltak az akkori fiatalok, katonák! Válogatásunkba egy teljesen új kép is bekerült, amely a közelmúltban bukkant fel a Fortepanon!
A város akkoriban még formálódott – de benne volt már a jövő, amit ma élünk. Ezek a képek nemcsak dokumentumok, hanem emlékek. És miközben nézzük őket, talán saját történetünket is felfedezzük bennük.
GALÉRIA: Tata arcai a 70-es évekbenFotók: Fortepan
