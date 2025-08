Mindenkit lerúgott a katona, száguldó buszon született szerelem: retró filmek 1995-ből

Sokan szeretünk beülni a moziba, esetleg egy vödör pattogatott kukorica társaságában. Belépünk egy sötét szobába, helyet foglalunk, és egy kis időre megfelejtkezünk a külvilágról. Ez a mozi elképesztő ereje. Egy stúdióban született életképbe kerülünk, úgy érezhetjük mi is részesei vagyunk a kalandnak, ránk is veszély leshet, és olykor együtt osztozunk a szereplők szívfájdalmán. Ezeket az érzéseket magunkkal visszük a teremből kilépve. Megbeszéljünk egymás között a tanulságot, ki mit tett volna máshogy a főszereplő helyében, majd folytatjuk a saját életünket. És bizony vannak olyan élmények, amik már 30 éve kísérnek minket. Retró filmeket felidéző sorozaunkban most megmutatjuk, mit nézett a moziban 1995 júliusában Komárom-Esztergom vármegye. Jöjjenek a retró filmek!

Az esztergomi Petőfi mozi előtt a tömeg még nem retró filmekre várt, hanem az akkoriban újnak számító bemutatókra

Forrás: Fortepan / Urbán Tamás

Retró filmek, amiket 30 éve néztünk

Lássuk hát 10+1-es listánkat a retró filmekről, videókkal, és csodálkozzunk rá, mennyit változtak az olyan sztárok, mint Mel Gibson, Tom Hanks, Liam Neeson, Keanu Reeves, Jean-Claude Van Damme vagy épp Jim Carrey!

Szabadesés

Az arc nélküli ember

Szimatnak szemét, szemétnek szimat

I. Q. - A szerelem relatív

Szabadnapos baba

Street Fighter - Harc a végsőkig

Rob Roy

Féktelenül - Speed

A maszk

Stargate, Csillagkapu

És egy azóta is halhatatlan klasszikus: a Forrest Gump

És hogy milyen is volt az élet, amikor ezek a filmek mentek? Felsorolásunkban 30-32 éves filmek láthatóak most, hiszen számos külföldi film anno akár hónapokkal később érkezett meg Magyarországra. Az 24 Óra újság mozis blokkjában például gyakran feltüntették színes volt-e a film, magyar szinkronos, vagy feliratos, például amerikai (ezt az am. rövidítéssel jelölték). Hány filmet láttál ezek közül annak idején? Újranéznéd valamelyiket?

Retró filmek: ezt néztük 30 éve a moziban

Forrás: 24 Óra/archív

