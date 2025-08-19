Rejtett repülőgéproncsok kerültek elő a víz alól

Új kiállítást nyitottak a Balatoni Múzeumban, amely a repülőgéproncsok történetét mutatja be. A tárlat különleges darabokat vonultat fel, lehetőséget adva a látogatóknak, hogy megismerjék a felfedezés folyamatát és a leletek történeti jelentőségét – írja a veol.hu

A repülőgéproncsok különleges darabjai a Balatoni Múzeum új kiállításán.

Repülőgéproncsok a kiállításon

A tárlat válogatott repülőgéproncsokat és hozzájuk kapcsolódó tárgyakat mutat be, bemutatva a vizsgálat folyamatát és a leletek történeti hátterét. A kiállítás célja, hogy a szakmai és érdeklődő közönség egyaránt megismerhesse e különleges leletek múltját.

További információ és jegyek a Balatoni Múzeum oldalán találhatóak.