2 órája
Rejtett repülőgéproncsok kerültek elő a víz alól
Egy váratlan felfedezés új izgalmat hozott. Repülőgéproncsokra bukkantak, történetük titokzatos.
Új kiállítást nyitottak a Balatoni Múzeumban, amely a repülőgéproncsok történetét mutatja be. A tárlat különleges darabokat vonultat fel, lehetőséget adva a látogatóknak, hogy megismerjék a felfedezés folyamatát és a leletek történeti jelentőségét – írja a veol.hu
Repülőgéproncsok a kiállításon
A tárlat válogatott repülőgéproncsokat és hozzájuk kapcsolódó tárgyakat mutat be, bemutatva a vizsgálat folyamatát és a leletek történeti hátterét. A kiállítás célja, hogy a szakmai és érdeklődő közönség egyaránt megismerhesse e különleges leletek múltját.
További információ és jegyek a Balatoni Múzeum oldalán találhatóak.
