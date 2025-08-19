augusztus 19., kedd

Huba névnap

24°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízi titkok

2 órája

Rejtett repülőgéproncsok kerültek elő a víz alól

Címkék#tárlat#Balatoni Múzeumban#víz#kiállítás#roncs

Egy váratlan felfedezés új izgalmat hozott. Repülőgéproncsokra bukkantak, történetük titokzatos.

Balogh Rebeka

Új kiállítást nyitottak a Balatoni Múzeumban, amely a repülőgéproncsok történetét mutatja be. A tárlat különleges darabokat vonultat fel, lehetőséget adva a látogatóknak, hogy megismerjék a felfedezés folyamatát és a leletek történeti jelentőségét – írja a veol.hu

A repülőgéproncsok különleges darabjai a Balatoni Múzeum új kiállításán. Forrás: balatonimuzeum.hu
A repülőgéproncsok különleges darabjai a Balatoni Múzeum új kiállításán.
Forrás: balatonimuzeum.hu

Repülőgéproncsok a kiállításon

A tárlat  válogatott repülőgéproncsokat és hozzájuk kapcsolódó tárgyakat mutat be, bemutatva a vizsgálat folyamatát és a leletek történeti hátterét. A kiállítás célja, hogy a szakmai és érdeklődő közönség egyaránt megismerhesse e különleges leletek múltját.

További információ és jegyek a Balatoni Múzeum oldalán találhatóak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu