Totális közlekedési káosz, avagy a legújabb divat az utakon
A Magyar Rendőrség már nem az első felhívást teszi közzé az alap közlekedési szabályok kapcsán. Most épp az irányok okoztak problémát.
A balesetek túlnyomó többsége a szabályok be nem tartása, valamint a figyelmetlenségekből ered. A rendőrség számtalan figyelemfelhívást tett közzé, hogy a figyelem a legfontosabb a közúti közlekedés során. Egyik legújabb videójukban egy egészen hajmeresztő és botrányos esettel találkoztak a Balaton-felvidéken.
A rendőrség legújabb videójában a két keréken közlekedők okoztak veszélyhelyzetet
Forgalommal szemben, főúton. A rendőrség legújabb videójában a Balaton-felvidéken kaptak el néhány fiatalt, aki a főúton forgalommal szemben kerékpározott. A motoros rendőr a szabálytalankodókat megállította, majd felszólította őket a kerékpárúton való közlekedésre.
A kerékpárút nem dísznek van!
áll a bejegyzésben.
