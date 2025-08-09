Totális közlekedési káosz, avagy a legújabb divat az utakon

A balesetek túlnyomó többsége a szabályok be nem tartása, valamint a figyelmetlenségekből ered. A rendőrség számtalan figyelemfelhívást tett közzé, hogy a figyelem a legfontosabb a közúti közlekedés során. Egyik legújabb videójukban egy egészen hajmeresztő és botrányos esettel találkoztak a Balaton-felvidéken.

Újabb közlekedési káosz a közutakon. Ezúttal a Balaton-felvidéken találkozott hajmeresztő közlekedőkkel a rendőrség motoros rendőre.

Forrás: Facebook / Magyar Rendőrség

A rendőrség legújabb videójában a két keréken közlekedők okoztak veszélyhelyzetet

Forgalommal szemben, főúton. A rendőrség legújabb videójában a Balaton-felvidéken kaptak el néhány fiatalt, aki a főúton forgalommal szemben kerékpározott. A motoros rendőr a szabálytalankodókat megállította, majd felszólította őket a kerékpárúton való közlekedésre.

A kerékpárút nem dísznek van!

áll a bejegyzésben.