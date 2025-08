Motoros razziák a Vértesben – új korszak kezdődik az erdővédelemben

A közös járőrszolgálatok egyébként nem újak a térségben – már 2019 óta rendszeresen tartanak akciókat a rendőrök, erdészek és vadászok. Korábban Tyson, a belga-német juhász rendőrkutya is erősítette a terepcsapatokat, mostantól pedig a két új motor is bevethető lesz a sűrű erdők mélyén, akár nehezen megközelíthető szakaszokon is.

Az átadó után a két motoros rendőr, két erdész és egy terepjáró kíséretében már el is indult az első közös bevetésre, hogy ellenőrizzék a Gerecse térségét. A cél pedig változatlan: tisztább, szabályosabb és védettebb erdőkért dolgozni – közösen, gyorsan, hatékonyan.