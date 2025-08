Csodaszámba megy, amit a Dunából kihúzott a komáromi horgász

Kopcsó Gábor neve nem ismeretlen a horgászat szerelmesei és a romantikus lelkű olvasók körében: ő volt az, aki tavaly szeptemberben a neszmélyi 96 órás horgászversenyen mécsesekből kirakott szív előtt, rózsaszín gumicsizmában, féltérdre ereszkedve kérte meg élete párja, Márti kezét. A lánykérésről természetesen a Kemma.hu is beszámolt, illetve meglátogatta a jegyespárt a horgászversenyen. Most pedig újabb rekordfogás akadt Gábor horgára.

Igazi rekordfogás a 3 nap alatt 5 darab tíz kiló feletti hal. Ez az amur 16 kilósra nőtt

Forrás: beküldött

A lelkes horgász most újabb, szinte hihetetlen horgászsztorival jelentkezett: három nap alatt öt darab, tíz kiló feletti amurt fogott a nagy Dunából, olyan sodrásban, ahol már a szerelék lerakása is komoly kihívás.

Rekordfogás három nap alatt

– A cél egyértelmű volt: nagytestű amurokat szerettem volna, természetes, de szelektív etetéssel. Az ilyen peca nem a szerencsén múlik. Kell hozzá türelem, kitartás, jó helyválasztás, meg persze tapasztalat is – mesélte Gábor.

A stratégiája alapja tigrismogyorós-kukoricás etetés volt, a csalit pedig PVA bag technikával kínálta fel, ami kifejezetten hatékony a Duna sodrásában. A pontos etetési pontok kijelölése, a folyamatos újracsalizás és az éjszakai figyelem végül meghozta a gyümölcsét: mind az öt amur tíz kiló feletti volt, ami ebben a vízben már önmagában is különleges teljesítmény.

Mi az a PVA bag? A PVA bag technika egy modern, gyakran használt etetési és csalizási módszer, amit különösen erős sodrású vagy nehéz terepen (mint például a Duna) használnak előszeretettel. A lényege, hogy a vízben oldódó zacskóba (PVA) teszik az etetőanyagot, majd a horog mellé dobják. A zacskó a vízben feloldódik, így a csali közvetlen közelében szórja ki az etetőt. Ez a technika különösen hasznos nagytestű halak, például amur vagy ponty célzott horgászatához.

– Nemcsak a méretük, de az erejük is lenyűgöző volt. Minden egyes fárasztás egy külön kis csata, amit sosem felejtek el – mondta Gábor, aki nem szeretné elárulni a rekordkapások helyszínét. A titkot és a rekord fogásokat szeretné magának megtartani.

Gábor szerint a Duna nem ad könnyen halat, de ha egyszer ad, azt nem lehet elfelejteni. Bár ezek a példányok is komoly teljesítménynek számítanak, elárulta: fogott már 15 kiló feletti tükröspontyot is.