2 órája
Rejtélyes hajó járja az Öreg-tó vízét éjszaka, utána jártunk, hogy mi lehet
Egy éjjeli, hangtalanul sikló jármű felbukkanása keltett izgalmat a tataiak körében az Öreg-tavon. A rejtélyes hajó ügyének a Kemma.hu utánajárt, és kiderítette, mi áll a történet hátterében.
Szellemhajó, vagy kalózok járják vajon a tatai tó vízét? Erre kereste a választ a Kemma.hu, miután az elmúlt napokban egy tatai közösségi oldalon kisebb pánikot és nagyobb derültséget keltett egy bejegyzés, amiben egy rejtélyes hajó volt a főszereplő.
A poszt írója arról számolt be, hogy az Öreg-tavon éjjel egy „kivilágítatlan, csendben osonó” hajót látott, ami a parthoz közel haladt, néha a tó közepére is kiment, sőt, rövid időre a partot is megvilágította. „Olyan volt, mint egy nyitott tetejű, téglalap alakú konténer, elektromos meghajtással. Mintha egy horrorfilmben lettünk volna” – írta, hozzátéve, hogy nem tudják, halőrökkel, vagy orvhalászokkal találkoztak-e.
Rejtélyes hajó az Öreg-tavon
A kommentelők sem kímélték a témát: volt, aki a Karib-tenger kalózainak híres hajóját, a Fekete Gyöngyöt vizionálta a sötét vízen, mások szellemhajót emlegettek, de akadt, aki biztosra vette, hogy halőrök járőröztek.
A Kemma.hu utánajárt a rejtélynek, és kiderült: szó sincs kísérteties jelenésről. Zöldi György, a Tatai Hajózás vezetője elmondta, hogy a hajó egy szervezett program része. – „Ez egy ponton, a jógás csoportot kivisszük a tó közepére, hogy relaxáljanak és figyeljék a csillaghullást. Amíg ők pihennek, mi nem messze várakozunk, hogy ha szükség van ránk, gyorsan vissza tudjunk érni. A fényszennyezés miatt csak a szabványos világítást kapcsoljuk be” – magyarázta.
A program szervezője, Fodor Elvira az „Uszály Relax” néven hirdeti az élményt: a résztvevők a tó közepén, a csillagos égbolt alatt, intuitív hangszerek kíséretében, vezetett mélyrelaxációval töltenek el egy estét, miközben a Perseidák meteorraj húz fénycsíkokat az égen. A különleges élmény célja, hogy a résztvevők elcsendesedjenek, maguk felé forduljanak, és a hullócsillagok látványával kísérve új célokat, vágyakat fogalmazzanak meg.
Közben Zöldi Györgytől azt is megtudtuk, hogy nem csak ők közlekednek éjszaka az Öreg-tavon. A halőrök rendszeresen járják a vízfelületet, a part közelében kevés világítással hajózva, időnként reflektorral pásztázva a partot, hogy a parton közlekedő kollégáik felderítsék a rabsicokat. A tapasztalt hajós ugyanakkor figyelmeztetett: „SUP-ozni éjjel, sötétedés után tilos, és fürdeni nappal sem szabad az Öreg-tóban”.
Így tehát a titokzatos, sötétben sikló hajó nem feltétlenül a túlvilágról érkezett: a fedélzeten vagy a csillaghullás békés szemlélői, vagy a tó rendjét vigyázó halőrök lehetnek.