Újabb milliók érkeztek: végre megmenekülhet a dunaalmásiak szeretett épülete

– Hálás szívvel köszönjük a Magyar Állam és a GAW támogatását, a Magyar Református Egyház Országos Perselyadományát, és minden adományozónak, valamint a közösség minden tagjának, akik bármilyen formában hozzájárultak ehhez a megújuláshoz – árulta el Schönberger Klára, a templom lelkésze. Hozzátette, hogy bíznak abban, hogy a következő évben a templom belső padozatának megerősítésére és megújítására is sikerül majd további forrásokat biztosítani.

Kritikus állapotban van

A statikai szakvélemény szerint a tetőszerkezet kritikus állapotban van, az elkorhadt gerendák és szarufák az egész rendszert érintik, ami komoly veszélyt jelentett az épületre. A gyülekezet eddig saját forrásból és adományokból próbálta ideiglenesen orvosolni a problémákat, de világos volt, hogy nagyobb beavatkozás szükséges.

A most érkezett támogatásokkal végre fellélegezhetnek a helyiek: a tetőcsere és a templom külső felújítása révén az épület hosszú távon újra biztonságosan szolgálhatja a közösség lelki és társadalmi életét.