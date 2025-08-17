augusztus 17., vasárnap

Felújítás

52 perce

Újabb milliók érkeztek: végre megmenekülhet a dunaalmásiak szeretett épülete

Címkék#Magyar Falu Program#Schönberger Klára#dunaalmási#Magyar Református Egyház Országos Perselyadomány#tetőcsere templom#veszély#lelkész#árvíz#pályázat

Hatalmas összefogásnak köszönhetően megmenekülhet a dunaalmásiak szeretett épülete. A református templom felújítására újabb adományok érkeztek.

Kemma.hu

Megmenekülhet a dunaalmásiak szívének kedves évszázados épület. A református templom újabb támogatást kapott

Megmenekülhet a dunaalmásiak szívének kedves évszázados épület. A református templom súlyos károsodásait most 64 milliós állami támogatásból kezdhetik helyrehozni.
Jó hírt kaptak a dunaalmásiak, megmenekülhet a református templom 
Forrás: Magyarországi Református Egyház

A dunaalmási református templom sokak szívéhez nőtt az évszázadok során. A Duna-parti település egyik legmeghatározóbb épülete nemcsak vallási, hanem közösségi szempontból is kiemelt jelentőségű. Az elmúlt évek áradásai, az elöregedett tetőszerkezet és a laza talaj miatt az épület állaga egyre nagyobb veszélybe került: 2024 szeptemberi árvíz után például a talajsüllyedés veszélyeztette a templom stabilitását, hasonló károk pedig tíz évvel korábban is jelentkeztek.

Elkezdődhet a református templom felújítása

A Dunaalmási Református Templom felújítása újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: Schönberger Klára lelkész elmondta, hogy a Magyar Falu Program pályázatán 25 millió forintot nyertek, emellett a német Gustav-Adolf-Werk (GAW) támogatását is elnyerték. A korábban kapott 64 millió forint állami támogatás, a Magyar Református Országos Perselyadománya és ezek kiegészítése révén a teljes tetőcsere és a templom külső felújítása most már megvalósulhat. A munkálatokat az ősz folyamán kezdik el.

– Hálás szívvel köszönjük a Magyar Állam és a GAW támogatását, a Magyar Református Egyház Országos Perselyadományát, és minden adományozónak, valamint a közösség minden tagjának, akik bármilyen formában hozzájárultak ehhez a megújuláshoz – árulta el Schönberger Klára, a templom lelkésze. Hozzátette, hogy bíznak abban, hogy a következő évben a templom belső padozatának megerősítésére és megújítására is sikerül majd további forrásokat biztosítani.

Kritikus állapotban van

A statikai szakvélemény szerint a tetőszerkezet kritikus állapotban van, az elkorhadt gerendák és szarufák az egész rendszert érintik, ami komoly veszélyt jelentett az épületre. A gyülekezet eddig saját forrásból és adományokból próbálta ideiglenesen orvosolni a problémákat, de világos volt, hogy nagyobb beavatkozás szükséges.

A most érkezett támogatásokkal végre fellélegezhetnek a helyiek: a tetőcsere és a templom külső felújítása révén az épület hosszú távon újra biztonságosan szolgálhatja a közösség lelki és társadalmi életét.

