53 perce
Filléres vagy luxus? – Árvadászat a tatabányai piacon +GALÉRIA
A tatabányai piac most is tele van színekkel, illatokkal és mosolygós árusokkal. Egy hétvégi ebéd recept hozzávalói között válogatva pedig gyorsan kiderül, mennyiért kerülhet friss áru az asztalra. Van, ami kedvezőbb áron kapható, más alapanyagokért viszont többet kell fizetni – de a hangulat és a választék továbbra is megéri a látogatást.
A Kond vezér utcai piac tele volt élettel péntek reggel, különösen igaz ez Faluvégi János standjára, ahol bizony kígyózó sorokban álltak az emberek. A piacon van minden, mi szem-szájnak ingere: túró, tejföl, marha comb, lapocka, sőt még velős csonttal is találkoztunk. Jó háziasszonyként csak azon kell elgondolkodni, mégis melyik receptet vegyük elő, mit készítsünk a finomságokból.
Számos recept készíthető el a sok finomságból
A Vásárcsarnokban a Gerecse Sajtműhely standjánál a túró kilója 2900 forint, míg a tejfölé 2390, ezekből minden bizonnyal ízletes palacsinta készíthető, ráadásul az idő is nekünk kedvez: nincs már 40 fok, tehát nem kell az extra melegben szenvedni az olajban való sütés mellett. Tojás 3 méretben kapható a piacon: S, M,L, ezeknek az ára 70, 85 és 95 forint.
- A palacsintatésztához a lisztet egy tálba öntjük, elkeverünk benne ízlés szerint egy csipet sót, hozzáadjuk a két egész tojást és a tej egy részét. Csomómentes tésztát keverünk, majd ha ez megvan, akkor hozzáadjuk a tej maradékát, óvatosan eldolgozzuk egy haberővel. Végül hozzákeverjük a tésztához a szénsavas vizet, és félretesszük pihenni.
- Palacsintasütőben kevés olajat hevítünk, és egyesével kisütjük a palacsintákat.
- A túrót a tejföllel, a reszelt citromhéjjal és a porcukorral alaposan elkeverjük, majd megtöltjük vele a kisült palacsintákat.
- Porcukorral és reszelt citromhéjjal tálaljuk.
Az Erzsébet Húsboltban a comb kilója 5489, a lapocka 5389, a velőscsont pedig 1699 forintba kerül. Mi mostanában rászoktunk arra, hogy a szokásos vasárnapi húslevesbe velőscsontot teszünk, majd mikor az megfőtt, csinálunk hozzá pirítóst, és arra rákenve elfogyasztjuk. A fasírtot jó fokhagymásan, ízesen szoktam csinálni, ennek pedig a kilója 3450, a minden étel alapjához szükséges vöröshagyma pedig 550 forint Faluvégi János standjánál.
GALÉRIA: Piac körkép Tatabányán (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
