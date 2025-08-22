Káprázatos videó a Ranzinger Vince-kilátó Tatabányán

A bányászati múlttal is összekapcsolódó Ranzinger Vince-kilátó Tatabánya egyik legismertebb jelképe. A közel 30 méter magas szerkezetből tiszta időben egészen a Vértesig és a Gerecse távolabbi vonulataiig is ellátni. A most készült felvételek különösen látványosak: a fények és árnyékok játéka, a természet közelsége és a városra nyíló kilátás egyszerre adja vissza a hely varázsát.

Így még sosem láttad a Ranzinger Vince-kilátót

Forrás: MW/archív