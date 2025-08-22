augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemma.hu videó

1 órája

Káprázatos videó a Ranzinger Vince-kilátó Tatabányán

Címkék#Tatabánya#Vértes#Kemma videó#panoráma#Ranzinger Vince-kilátó#jelkép#Gerecse

A Gerecse egyik különleges ékköve. A tatabányai Ranzinger Vince-kilátó most egy lenyűgöző videón mutatja meg magát. A monumentális acéltorony nemcsak ipartörténeti emlék, hanem páratlan panorámát kínál a városra és a környező tájra.

Kemma.hu

A bányászati múlttal is összekapcsolódó Ranzinger Vince-kilátó Tatabánya egyik legismertebb jelképe. A közel 30 méter magas szerkezetből tiszta időben egészen a Vértesig és a Gerecse távolabbi vonulataiig is ellátni. A most készült felvételek különösen látványosak: a fények és árnyékok játéka, a természet közelsége és a városra nyíló kilátás egyszerre adja vissza a hely varázsát.

Ranzinger Vince-kilátó
Így még sosem láttad a Ranzinger Vince-kilátót
Forrás: MW/archív

Látványos videón a Ranzinger Vince-kilátó

 

Kemma.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu