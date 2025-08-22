Kemma.hu videó
Káprázatos videó a Ranzinger Vince-kilátó Tatabányán
A Gerecse egyik különleges ékköve. A tatabányai Ranzinger Vince-kilátó most egy lenyűgöző videón mutatja meg magát. A monumentális acéltorony nemcsak ipartörténeti emlék, hanem páratlan panorámát kínál a városra és a környező tájra.
A bányászati múlttal is összekapcsolódó Ranzinger Vince-kilátó Tatabánya egyik legismertebb jelképe. A közel 30 méter magas szerkezetből tiszta időben egészen a Vértesig és a Gerecse távolabbi vonulataiig is ellátni. A most készült felvételek különösen látványosak: a fények és árnyékok játéka, a természet közelsége és a városra nyíló kilátás egyszerre adja vissza a hely varázsát.
Látványos videón a Ranzinger Vince-kilátó
