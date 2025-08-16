1 órája
Szakértő a Putyin-Trump találkozó után: Ukrajna elvesztette a háborút
MIkor lehet béke? Sokan kérdezik ezt, pláne a két nagyhatalom elnökének alaszkai megbeszélése után. Robert C. Castel szakértő szerint fontos lépés volt a Putyin-Trump találkozó. Azt is elmondta, miért, milyen folyamatokat indíthat el a két elnök egyeztetése.
„Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy a szélsőséges forgatókönyvek nem valósultak meg” – fogalmazott Robert C. Castel a Putyin-Trump találkozó kapcsán a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjében. A szakértő szerint egyébként irreális elvárás lett volna azonnali békét várni a szuperhatalmak elnökeinek egyeztetése után.
A podcastben Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castellel, a Nemzet főmunkatársával, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról. Utóbbi szerint a legnagyobb érdem, hogy
a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé.
Ez a Putyin-Trump találkozó nagy eredménye
Kitért arra is, hogy a háromórás alaszkai találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban, hiszen, mint fogalmazott, „az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel.” Ugyanakkor kiemelte: szerinte Európa nem tényező a folyamatban.
„Az Európai Unió lehet egy politikai kategória, egy gazdasági kategória, de geopolitikailag, katonailag, biztonságpolitikailag én nem látom, hogy különösebb súlya lenne az Európai Uniónak”
– mondta, hozzátéve, hogy az orosz elnök részéről kockázatos, ám szimbolikus lépés volt, hogy amerikai katonai bázison találkozott Donald Trumppal, sőt az amerikai elnök meghívására beült a hivatalos elnöki autóba is. Az Egyesült Államok elnökének részéről ez egyébként a bizalom jele, vallja Castel, aki szerint Oroszország és Vlagyimir Putyin célja egyébként nem Ukrajna teljes elfoglalása volt, hanem a NATO keleti terjeszkedésének feltartóztatása, éd ezt el is érte, mindemellett pedig egyértelmű, hogy
szinte az összes mérce szerint Ukrajna elveszítette ezt a háborút.
Összegzésként a szakértő leszögezte: az alaszkai csúcstalálkozó jelentősége nem a kézzelfogható eredményekben, hanem a folyamat elindulásában rejlik.