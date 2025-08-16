augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

30°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagyhatalmak

1 órája

Szakértő a Putyin-Trump találkozó után: Ukrajna elvesztette a háborút

Címkék#Robert C Castel#Tóth Tamás Antal#ukrajna#elnök#Putyin

MIkor lehet béke? Sokan kérdezik ezt, pláne a két nagyhatalom elnökének alaszkai megbeszélése után. Robert C. Castel szakértő szerint fontos lépés volt a Putyin-Trump találkozó. Azt is elmondta, miért, milyen folyamatokat indíthat el a két elnök egyeztetése.

Kemma.hu

„Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy a szélsőséges forgatókönyvek nem valósultak meg” – fogalmazott Robert C. Castel a Putyin-Trump találkozó kapcsán a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjében. A szakértő szerint egyébként irreális elvárás lett volna azonnali békét várni a szuperhatalmak elnökeinek egyeztetése után. 

Robert C. Castel szakértő szerint fontos lépés volt a Putyin-Trump találkozó. Azt is elmondta, miért, milyen folyamatokat indíthat el a két elnök egyeztetése.
A Putyin-Trump találkozó fontos lépés volt a békefolyamatban
Fotó: DREW ANGERER / Forrás: AFP

 

A podcastben Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castellel, a Nemzet főmunkatársával, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról. Utóbbi szerint a legnagyobb érdem, hogy 

a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé.

Ez a Putyin-Trump találkozó nagy eredménye

Kitért arra is, hogy a háromórás alaszkai találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban, hiszen, mint fogalmazott, „az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel.” Ugyanakkor kiemelte: szerinte Európa nem tényező a folyamatban. 

„Az Európai Unió lehet egy politikai kategória, egy gazdasági kategória, de geopolitikailag, katonailag, biztonságpolitikailag én nem látom, hogy különösebb súlya lenne az Európai Uniónak” 

– mondta, hozzátéve, hogy az orosz elnök részéről kockázatos, ám szimbolikus lépés volt, hogy amerikai katonai bázison találkozott Donald Trumppal, sőt az amerikai elnök meghívására beült a hivatalos elnöki autóba is. Az Egyesült Államok elnökének részéről ez egyébként a bizalom jele, vallja Castel, aki szerint Oroszország és Vlagyimir Putyin célja egyébként nem Ukrajna teljes elfoglalása volt, hanem a NATO keleti terjeszkedésének feltartóztatása, éd ezt el is érte, mindemellett pedig egyértelmű, hogy 

szinte az összes mérce szerint Ukrajna elveszítette ezt a háborút.

Összegzésként a szakértő leszögezte: az alaszkai csúcstalálkozó jelentősége nem a kézzelfogható eredményekben, hanem a folyamat elindulásában rejlik. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu