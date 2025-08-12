augusztus 12., kedd

Szülinapos az esztergomi Pumukli - virággal köszöntötték a helyiek

Címkék#Pumukli#Kolodko Mihály#Kolodko-szobor

Kemma.hu

Júliusban ünnepelte születésnapját Kolodko Mihály esztergomi miniszobra. Pumukli-szobor gyorsan az esztergomiak kedvence lett.

A kis manó egy éve lelt otthonra Esztergomban, a helyiek szívükbe zárták. Pumukli születésnapján a helyiek is ajándékkal kedveskedtek.
Kolodko Mihály Pumukli szobra egy éves lett

Pumukli első születésnapja

Mint egy éve írtuk: Kolodko-szobort kapott Esztergom is, méghozzá a csínytevő ki manó, Pumuklit alkotta a szobrász. Azért Pumukli, ugyanis a filmbéli magyar hangja, Pusztaszeri Kornél színész Esztergomban született. Pumukli a Kis-Duna sétányon kapott helyet, az Árpád-házi Szent Erzsébet-iskola előtt, ugyanis a színész ide járt iskolába.

Pumukli az elmúlt egy évben szívébe zárta a város. Karácsonykor karácsonyfát és meleg öltözéket kapott, de otthonát is berendezték. Pumukli a hagyományos Lampionos Hajós Felvonuláson a város hajóján is feltűnt. A kismanót születésnapján, július 24-én fel is köszöntötték: egy csokor virággal kedveskedtek neki a helyiek.

Kolodko-szobrok népszerűek hazánk más városaiban is. Ha felfedeznétek Kolodko-miniszobrokat,soroljuk a helyszíneket.

 

