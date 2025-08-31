Továbbra is kérdés, ki üzemelteti és hogyan a tatabányai jégpályát

Gál Csaba hozzászólására szeretnék reagálni. Nem ott válik el az igazság, hogy valaki a Fidesszel egyetért vagy nem. Arról nem kell számot adni senkinek. Az, hogy van valakinek önálló véleménye, ami különbözik az övékétől, ez egy ténykérdés. Azt, hogy Önök el tudják fogadni, vagy nem, az egy más kérdés. Azt el tudják-e fogadni, hogy nincsenek többségben? Az, amit művelnek ebben az ügyben, az külön katasztrófa. Nem azért csinálják, mert bárkivel egyetértenek, vagy bármit jónak vagy rossznak tartanak, hanem azért, mert ellen lehet mondani. Nem érdekesek a tények. Nézzék meg ezt a beszámolót, ami itt van. Milyen színvonalon és milyen minőségben ment az egyeztetés. Nem erről beszélünk. Önök kiállnak a jégpálya mellett, egyszer már megtették. Akkor nem lett először csarnok Tatabányán. Most kiállnak másodszor, és megint az lesz a vége, hogy nem lesz csarnok Tatabányán. Gratulálok! Ha így folytatják, soha nem lesz csarnok. Arra biztatják az Egyesületet, hogy álljon szemben és tartson ki az Önkormányzattal szemben és ne működjön együtt. Mivel állnak ki mellettük? Ha mellettük állnának, arra biztatnák őket, hogy végre kezdjenek el dolgozni annak érdekében, hogy legyen jég Tatabányán. Nekik kell megcsinálni a jeget. Felvesszük a 40 milliós támogatást pályaüzemeltetésre. Mi szerződni szeretnénk vele, mint önkormányzat azért, hogy tudjunk nekik fizetni a jégidőért, amit igénybe veszünk, nem ingyen kérjük. Erre az egyesületnek a képviselője azt meri mondani, hogy 80 ezer forintért nem fogja odaadni a jeget? Ami fejlesztést csinált rajta, azt önkormányzati önerőből, állami támogatásból. És arról beszélünk, hogy ők az áldozatok és az önkormányzat, aki nem tud bejutni a saját ingatlanába,a rossz? Elkövetik azt a csúfságot Tatabánya város polgármesterével, hogy nem engedik be a pályára? Én drukkolok a PTSE jégkorongozóinak, hogy legyen jegük, de ha így folytatják, nem lesz