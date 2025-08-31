1 órája
Továbbra is kérdés, ki üzemelteti és hogyan a tatabányai jégpályát
Továbbra sem tisztázott, hogy október elsejétől ki és milyen feltételekkel működteti a tatabányai jégpálya komplexumot. A legutóbbi közgyűlésen kellett volna szavazni az üzemeltetési szerződésről, meglepetésre, a dokumentum helyett azonban a város polgármestere csak egy tájékoztatót tett a képviselők elé. A PTSE, vele a hozzá tartozó sportolók sorsa bizonytalan. Tatabányai jégpálya botrány, újabb felvonás.
Ahogy arról a Kemma is beszámolt, a legutóbbi, június 30-i közgyűlésen döntöttek a Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület, a "tatabányai polipok" sorsáról, a közfeladat-ellátási szerződést ugyanis 90 napos határidővel felmondták. Most ismét napirendi pontra tűzték a PTSE és a jégpályával kapcsolatos kérdéseket, ami némi feszültséget keltett a teremben.
Nem volt feszültségmentes a döntés a PTSE-vel kapcsolatban
Hónapokkal ezelőtt, a június 30-i közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a PTSE feladat-ellátási szerződését felmondják, és arról is szó volt, hogy a polgármester a használati szerződés-tervezetet az augusztusi közgyűlésre elhozza jóváhagyásra a leendő üzemeltető, a TÉT Kft.-vel kötendő szerződés-tervezetet. Ehelyett azonban a közgyűlés csak egy tájékoztatást kapott a legutóbbi ülésén. Gál Csaba, Fidesz-frakcióvezető nem ment el szó nélkül emellett:
Sok probléma van, amit meg kell oldani. Az október 1-i átadás biztos, hogy nem valósulhat meg anélkül, hogy a gyerekeknek és a sportolóknak érdekei ne sérüljenek
Boda Bánk reagált a frakcióvezető hozzászólására:
Gál Csaba hozzászólására szeretnék reagálni. Nem ott válik el az igazság, hogy valaki a Fidesszel egyetért vagy nem. Arról nem kell számot adni senkinek. Az, hogy van valakinek önálló véleménye, ami különbözik az övékétől, ez egy ténykérdés. Azt, hogy Önök el tudják fogadni, vagy nem, az egy más kérdés. Azt el tudják-e fogadni, hogy nincsenek többségben? Az, amit művelnek ebben az ügyben, az külön katasztrófa. Nem azért csinálják, mert bárkivel egyetértenek, vagy bármit jónak vagy rossznak tartanak, hanem azért, mert ellen lehet mondani. Nem érdekesek a tények. Nézzék meg ezt a beszámolót, ami itt van. Milyen színvonalon és milyen minőségben ment az egyeztetés. Nem erről beszélünk. Önök kiállnak a jégpálya mellett, egyszer már megtették. Akkor nem lett először csarnok Tatabányán. Most kiállnak másodszor, és megint az lesz a vége, hogy nem lesz csarnok Tatabányán. Gratulálok! Ha így folytatják, soha nem lesz csarnok. Arra biztatják az Egyesületet, hogy álljon szemben és tartson ki az Önkormányzattal szemben és ne működjön együtt. Mivel állnak ki mellettük? Ha mellettük állnának, arra biztatnák őket, hogy végre kezdjenek el dolgozni annak érdekében, hogy legyen jég Tatabányán. Nekik kell megcsinálni a jeget. Felvesszük a 40 milliós támogatást pályaüzemeltetésre. Mi szerződni szeretnénk vele, mint önkormányzat azért, hogy tudjunk nekik fizetni a jégidőért, amit igénybe veszünk, nem ingyen kérjük. Erre az egyesületnek a képviselője azt meri mondani, hogy 80 ezer forintért nem fogja odaadni a jeget? Ami fejlesztést csinált rajta, azt önkormányzati önerőből, állami támogatásból. És arról beszélünk, hogy ők az áldozatok és az önkormányzat, aki nem tud bejutni a saját ingatlanába,a rossz? Elkövetik azt a csúfságot Tatabánya város polgármesterével, hogy nem engedik be a pályára? Én drukkolok a PTSE jégkorongozóinak, hogy legyen jegük, de ha így folytatják, nem lesz
– mondta emelt hangnemben a Mi Hazánk Mozgalom képviselője.
Bereznai Csaba, a Fidesz-KDNP képviselője reflektálva képviselőtársa szavaira elmondta, hogy huszonévvel ezelőtt Lévai Ferenc volt képviselő majdnem bezáratta a jégpályát, akkor Schmidt Csaba egykori polgármesternek sikerült megmentenie. Másodszor Lusztig Péter korábbi alpolgármesternek sikerült majdnem tönkretennie a jégsportot, és most pedig Boda Bánk és a bal oldali frakció van ezen az úton. Azt is elmondta, hogy háttéralkukról lehet olvasni, nem a gyerekek számítanak, akik sportolnak, hanem az, hogy ki, mit ígér ebben a testületben egymásnak. Hozzátette azt is, hogy októberben itt lesz a tér, és a korcsolyázni vágyók is, csak azt nem tudja, ki fogja üzemeltetni.
Pataki Zoltánné fideszes képviselő próbálta hűteni a felbőszült kedélyeket:
Megy itt a politikai adok-kapok, azt hallom. Boda Bánk említette, hogy polgármester asszonyt nem engedték be, de a levelezésből pontosan kivehető, hogy nem lesz ott az egyesület abban az időpontban.
A közgyűlésen ezúttal Németh Krisztina, a PTSE elnöke is szót kapott. Azt mondta, ők készen állnak arra, hogy korcsolyáztassanak, és lesz jég is, hiszen erre vállaltak kötelezettséget a TAO szerződésekben is. Azt is elmondta, hogy más városok sokkal nagyobb TAO támogatást kapnak, van ahol a 100 milliót is eléri az összeg. A kapott szerződés-tervezet jelenleg jogászok általi véleményezésen van.
Azt gondolom, hogy a tárgyalásnak van itt az ideje, nem a sárdobálásnak. Ne politikai bunkósbot legyen a PTSE és a jégpálya
– mondta a PTSE elnöke, aki hozzátette azt is, hogy hajlandó a tárgyalásokra és a kompromisszumra. Borsos Márton alpolgármester kifejtette, hogy örül annak, hogy mindkét fél részéről látja a kompromisszum készséget.
A határozati javaslatot, ami a tervezett üzemeltetési szerződéssel szemben csupán egy tájékoztató volt, végül elfogadta a közgyűlés.