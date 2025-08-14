Indulatoktól izzik a levegő a tatabányai jégpálya körül

A jégpályát üzemeltető és a jégterületet és tetőt tulajdonló PTSE-vel (Tatabányai Petőfi Tömegsport Egyesület) kötött 15 éves szerződést az önkormányzat (A Többségben Tatabányáért és Boda koalíciós többségével) egyoldalúan, jóval idő előtt felbontotta, és az üzemeltetést a Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.-nek (Tét Kft.) játszaná át. Ahogy arról portálunk is beszámolt, a legutóbbi, június 30-i rendkívüli közgyűlésen eldőlt a jégpálya sorsa, ugyanis a feladat-ellátási szerződést felmondták. Nem tudni azonban, az új üzemeltető hogyan veszi át a létesítmény üzemeltetését: egyes részeit, vagy egészsében? A háttérben folyó tárgyalások úgy tűnik, nem vezettek eredményre, a frontvonalak megkeményedtek, holott az új üzemeltetővel kötendő szerződést a hónap végén tárgyalja a közgyűlés.

A PTSE elnöke is felszólalt korábbi közgyűlésen

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Mi lesz veled PTSE?

Nincs könnyű dolga annak, aki meg akarja érteni, mi is történik Tatabányán jégpálya-ügyben. A jégpálya 2021. december 4-én nyitott meg. A közel négy év alatt sok fejlesztésen esett át, a város 116 milliót biztosított a jégpálya működéséhez. Egy, a neve elhallgatását kérő forrás arról tájékoztatott minket, hogy az ellentétek az egyesület és a helyi politika között 2023-ban kezdődtek igazán, mikor Boda Bánk(Mi Hazánk) lányainak a PTSE elnöke felmondta szerződését, mert az egyesület szerint nem lehetett velük együtt dolgozni. Szó-szót követett, állítólag elhangzott egy mondat a képviselőtől, miszerint addig nem nyugszik, amíg a jégpálya el nem kerül az egyesülettől: legalábbis ezt írja az Index. hu. A portál szerint időrendben a következők történtek:

A 2024. november 7-i közmeghallgatási közgyűlésen megnyugtatták a PTSE elnökét, hogy a polipok (ez a tatabányai csapat neve) mindig jéghez jutnak majd, de az egyesület vezetőjének van félnivalója.

A 2025 februári közgyűlésen Boda Bánk egy előterjesztéssel állt elő, mely alapján elvennék a PTSE-től az üzemeltetést, és átadnák a Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.-nek (Tét Kft.). Az előterjesztés hatalmas indulatokat generált városszerte és a közgyűlésben is, így a képviselő visszavonta azt.

2025 áprilisában újabb előterjesztést nyújtott be Boda képviselő, melyben azt javasolta, hogy tegyék céltartalékba a PTSE támogatását, a taotámogatásához szükséges önrész alapját pedig halasszák 2026-ra – vagyis ne adjanak támogatást az egyesületnek –, ezt pedig a város költségvetéséről szóló ülésén meg is szavazták.

A július elején felbontott szerződés háromhónapos felmondási ideje ketyeg, a megegyezés azonban messze, a részletekről ugyanis nem tud dűlőre jutni az egyesület és a város.