Kilátástalan

1 órája

Indulatoktól izzik a levegő a tatabányai jégpálya körül

Évek óta egyre feszültebbé válik a tatabányai jégpálya körüli hangulat. Nem tudni, az építkezés harmadik ütemére honnan szerzi meg az anyagi forrást a PTSE.

A jégpályát üzemeltető és a jégterületet és tetőt tulajdonló PTSE-vel (Tatabányai Petőfi Tömegsport Egyesület) kötött 15 éves szerződést az önkormányzat (A Többségben Tatabányáért és Boda koalíciós többségével) egyoldalúan, jóval idő előtt felbontotta, és az üzemeltetést a Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.-nek (Tét Kft.) játszaná át. Ahogy arról portálunk is beszámolt, a legutóbbi, június 30-i rendkívüli közgyűlésen eldőlt a jégpálya sorsa, ugyanis a feladat-ellátási szerződést felmondták. Nem tudni azonban, az új üzemeltető hogyan veszi át a létesítmény üzemeltetését: egyes részeit, vagy egészsében? A háttérben folyó tárgyalások úgy tűnik, nem vezettek eredményre, a frontvonalak megkeményedtek, holott az új üzemeltetővel kötendő szerződést a hónap végén tárgyalja a közgyűlés.

Mi lesz veled PTSE?

Nincs könnyű dolga annak, aki meg akarja érteni, mi is történik Tatabányán jégpálya-ügyben. A jégpálya 2021. december 4-én nyitott meg. A közel négy év alatt sok fejlesztésen esett át, a város 116 milliót biztosított a jégpálya működéséhez. Egy, a neve elhallgatását kérő forrás arról tájékoztatott minket, hogy az ellentétek az egyesület és a helyi politika között 2023-ban kezdődtek igazán, mikor Boda Bánk(Mi Hazánk) lányainak a PTSE elnöke felmondta szerződését, mert az egyesület szerint nem lehetett velük együtt dolgozni. Szó-szót követett, állítólag elhangzott egy mondat a képviselőtől, miszerint addig nem nyugszik, amíg a jégpálya el nem kerül az egyesülettől: legalábbis ezt írja az Index. hu. A portál szerint időrendben a következők történtek:

  • A 2024. november 7-i közmeghallgatási közgyűlésen megnyugtatták a PTSE elnökét, hogy a polipok (ez a tatabányai csapat neve) mindig jéghez jutnak majd, de az egyesület vezetőjének van félnivalója.
  • A 2025 februári közgyűlésen Boda Bánk egy előterjesztéssel állt elő, mely alapján elvennék a PTSE-től az üzemeltetést, és átadnák a Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.-nek (Tét Kft.). Az előterjesztés hatalmas indulatokat generált városszerte és a közgyűlésben is, így a képviselő visszavonta azt.
  • 2025 áprilisában újabb előterjesztést nyújtott be Boda képviselő, melyben azt javasolta, hogy tegyék céltartalékba a PTSE támogatását, a taotámogatásához szükséges önrész alapját pedig halasszák 2026-ra – vagyis ne adjanak támogatást az egyesületnek –, ezt pedig a város költségvetéséről szóló ülésén meg is szavazták.

A július elején felbontott szerződés háromhónapos felmondási ideje ketyeg, a megegyezés azonban messze, a részletekről ugyanis nem tud dűlőre jutni az egyesület és a város. 

Döntés augusztusban

A város elképzeléseit Tatabánya polgármestere posztolta közösségi oldalán. Eszerint az egyesület tulajdonában lévő pályát, az üzemeltetéshez szükséges felszereléseket, a kiegészítő épület minden berendezését adja át használatra az egyesület, a PTSE pedig részidőben használhatja sportolóival a saját tulajdonukban lévő jégterületet, az önkormányzaté ugyanis csak a földterület és az üresen álló öltözőépület. Szücsné Posztovics Ilona posztja után arról szólt az adok-kapok, hogy miért nem tudtott találkozni az egyesület vezetőjével,  Németh Krisztinával: többszöri egyeztetés után sem sikerült mindenkinek elfogadható időpontot találni, így az nem jött létre.

Informátorunk szerint azonban háttérbeszélgetésre a napokban is sor került, amin azonban nem közeledtek az álláspontok, így nem tudni, kinek-milyen feladata lesz a következőkben. Az biztos, hogy a létesítmény a mai állapotában maximum öt évig húzza, tehát fontos lenne mielőbb tisztázni a viszonyokat és kitalálni, hogyan lehet megmenteni, átalakítani a komplexumot.

A személyeskedésbe, fenyegetőzésekbe hajló ügy vége most nem látszik. Az biztos, hogy az agusztusi közgyűlésen valamiről szavazni fognak a képviselők  a Tatabányai Petőfi és Tömeg- és Szabadidősport Egyesülettel kötendő használati megállapodásról. A legutóbbi döntésük nem az egyesületnek kedvezett.

 

 

