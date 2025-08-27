Türelmetlenség, mint népbetegség - ha ezek a jelek igazak rád, te is érintett vagy

A rohanó mindennapokban egyre több ember küzd türelmetlenséggel. A munkahelyen az azonnali sikereket hajhásszuk, ha közlekedünk, gyalogosként és sofőrként is átmegyünk a piroson, vásárlás közben lökdösődünk, párunkkal megértés helyett kiabálni kezdünk, sokszor érezhetjük, hogy túl gyorsan akarunk mindent – azonnali válaszokat, gyors eredményeket, zökkenőmentes működést. De vajon miért válik a türelem egyre inkább hiánycikké? És mit tehetünk, hogy tudatosabban, türelmesebben éljük az életünket? Sütő Teodóra, a tatabányai Szent Borbála Kórház klinikai szakpszichológusa és pszichoterapeutája válaszolt pszichológiai szempontból.

Miért egyre nagyobb a türelmetlenség az emberek körében? Sütő Teodóra elmondta pszichológiai hátterét

Fotó: beküldött

Mi a türelmetlenség a pszichológia szerint?

A türelmetlenség lényege, hogy az ember gyakran válik dühössé vagy feszültté akár egészen jelentéktelen ingerek hatására is. Ez nemcsak viselkedésben – például kapkodásban vagy morgásban – nyilvánulhat meg, hanem testi tünetekben is: gyomorgörcs, fejfájás, szívdobogás, magas vérnyomás is lehet a következménye.

Sokan már a személyiségükből fakadóan is hajlamosabbak a türelmetlenségre. Az úgynevezett „A típusú” személyiségű emberekre jellemző a sürgetettség érzése, a maximalizmus, ellenségesség és az állandó bizonyítási vágy. Ezek mögött gyakran mély önbizalomhiány és az elismerés iránti vágy húzódik meg.

Mi áll a hátterében?

A pszichológiai megközelítés szerint többféle tényező játszhat szerepet:

Maximalizmus és perfekcionizmus: Ha úgy érezzük, csak mi tudjuk jól elvégezni a feladatokat, nehezen viseljük, ha valami nem a terveink szerint alakul.

Megfelelési kényszer: Az állandó önkritika és elégedetlenség érzése akadályozza az öröm és a hála megélését.

Környezeti hatások: Az azonnaliság kultúrájában élünk – mindent egy kattintással elérhetünk, így a várakozáshoz való türelem háttérbe szorul.

Önkorlátozó hiedelmek: Az a meggyőződés, hogy „nem vagyok elég jó”, szintén feszültséget és türelmetlenséget szülhet.

A türelmetlenség következményei

A türelmetlenség rombolja az emberi kapcsolatokat: gátolja az együttérzést, eltávolítja a környezetünket, bizalmatlanságot és konfliktusokat szül. A szülő-gyermek vagy vezető-beosztott viszonyban különösen káros lehet. Hosszú távon akár testi és lelki megbetegedésekhez is vezethet.