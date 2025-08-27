augusztus 27., szerda

Pszichológia

16 perce

Türelmetlenség, mint népbetegség - ha ezek a jelek igazak rád, te is érintett vagy

#türelem#egészség#pszichológia

Rohanunk, kapkodunk, bosszankodunk – mintha a várakozás ma már kínzás lenne. A pszichológia szerint azonban a türelmetlenség nemcsak a hangulatunkat, hanem a kapcsolatainkat és az egészségünket is rombolja. Szakértők most elárulják, milyen rejtett következményekkel kell számolnunk, ha sosem tudunk lelassítani.

Gábos Orsolya

A rohanó mindennapokban egyre több ember küzd türelmetlenséggel. A munkahelyen az azonnali sikereket hajhásszuk, ha közlekedünk, gyalogosként és sofőrként is átmegyünk a piroson, vásárlás közben lökdösődünk, párunkkal megértés helyett kiabálni kezdünk, sokszor érezhetjük, hogy túl gyorsan akarunk mindent – azonnali válaszokat, gyors eredményeket, zökkenőmentes működést. De vajon miért válik a türelem egyre inkább hiánycikké? És mit tehetünk, hogy tudatosabban, türelmesebben éljük az életünket? Sütő Teodóra, a tatabányai Szent Borbála Kórház klinikai szakpszichológusa és pszichoterapeutája válaszolt pszichológiai szempontból.

pszichológia
Miért egyre nagyobb a türelmetlenség az emberek körében? Sütő Teodóra elmondta pszichológiai hátterét
Fotó: beküldött

Mi a türelmetlenség a pszichológia szerint?

A türelmetlenség lényege, hogy az ember gyakran válik dühössé vagy feszültté akár egészen jelentéktelen ingerek hatására is. Ez nemcsak viselkedésben – például kapkodásban vagy morgásban – nyilvánulhat meg, hanem testi tünetekben is: gyomorgörcs, fejfájás, szívdobogás, magas vérnyomás is lehet a következménye.

Sokan már a személyiségükből fakadóan is hajlamosabbak a türelmetlenségre. Az úgynevezett „A típusú” személyiségű emberekre jellemző a sürgetettség érzése, a maximalizmus, ellenségesség és az állandó bizonyítási vágy. Ezek mögött gyakran mély önbizalomhiány és az elismerés iránti vágy húzódik meg.

Mi áll a  hátterében?

A pszichológiai megközelítés szerint többféle tényező játszhat szerepet:

Maximalizmus és perfekcionizmus: Ha úgy érezzük, csak mi tudjuk jól elvégezni a feladatokat, nehezen viseljük, ha valami nem a terveink szerint alakul.

Megfelelési kényszer: Az állandó önkritika és elégedetlenség érzése akadályozza az öröm és a hála megélését.

Környezeti hatások: Az azonnaliság kultúrájában élünk – mindent egy kattintással elérhetünk, így a várakozáshoz való türelem háttérbe szorul.

Önkorlátozó hiedelmek: Az a meggyőződés, hogy „nem vagyok elég jó”, szintén feszültséget és türelmetlenséget szülhet.

A türelmetlenség következményei

A türelmetlenség rombolja az emberi kapcsolatokat: gátolja az együttérzést, eltávolítja a környezetünket, bizalmatlanságot és konfliktusokat szül. A szülő-gyermek vagy vezető-beosztott viszonyban különösen káros lehet. Hosszú távon akár testi és lelki megbetegedésekhez is vezethet.

Mit tehetünk ellene?

  •  Tudatosítsuk a hosszú távú célokat: Ne csak a gyors eredményekre figyeljünk! Gondoljuk végig, mi igazán fontos számunkra – a kapcsolataink, az egészségünk, a lelki békénk.
  •  Alakítsunk ki új szokásokat: A türelem tanulható. Például a kovászos kenyér sütése, kertészkedés, horgolás mind olyan tevékenységek, amelyek lassúságra és kitartásra tanítanak.
  •  Relaxációs technikák: Az autogén tréning, a progresszív relaxáció és a mindfulness segíthet abban, hogy testileg és lelkileg is nyugalmi állapotba kerüljünk – ehhez azonban rendszeres gyakorlás szükséges.
  • Felelősségvállalás: Ne mindig másokat hibáztassunk! Vizsgáljuk meg, mit tehetnénk mi magunk azért, hogy türelmesebbek legyünk. Kerülni kell a bírálatot és az ítélkezést.
  • Tervezzünk reálisan: A naplóírás, teendőlista-készítés nemcsak segít az időbeosztásban, hanem abban is, hogy elkerüljük a túlterheltséget és elismerjük a már elvégzett feladatokat.
  •  Éljünk a példamutatás erejével: Ha mi türelmesebbek vagyunk, az a környezetünkre is hatással lehet. A türelem ugyanis – akárcsak a türelmetlenség – ragadós.

A türelem nem gyengeség, hanem belső erő. Tudatosítani kell azt, hogy nem minden azonnal fontos. A türelmes ember képes a jelenben maradni, nem önmagát helyezi mindig a középpontba, jobban figyel másokra, és hosszabb távon kiegyensúlyozottabb életet él. A mai világban talán épp ez az egyik legnagyobb erény.

 

 

