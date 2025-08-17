Minden évben kiűzi a törököt: most patara helyett Prima Díjjal írhat történelmet Zombori Mihály

Az idei Vármegyei Prima Díj szavazási szakaszában tíz példakép várhatja a voksokat: a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Aki a 10-es listára bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Oktatás és Köznevelés kategória győztese, Zombori Mihály, a Tatai Patara főszervezője mutatkozik be.

Zombori MIhály a Prima Díjra jelöltek tízes listáján kapott helyet

Forrás: Beküldött

A Prima Díj jelöltje Tata hírét öregbítette a Patarával

Zombori Mihály a „Tatai Patara 1597” Török kori Történelmi Fesztivál főszervezője. Tataiként mindig is fontosnak tartotta, hogy a város múltját megismerjük, megőrizzük, és élővé is tegyük. Több mint másfél évtizede dolgozik azon, hogy Tata város történelmi örökségét méltó módon, mégis élményszerűen mutassák be a nagyközönségnek.

A fesztivál mára országosan és európában ismert kulturális és turisztikai eseménnyé vált, mely nemcsak a múlt értékeire irányítja a figyelmet, hanem a közösségépítést és a hagyományőrzést is szolgálja. Büszkeséggel tölti el, hogy munkáját a VOSZ és a szakmai zsűri a Komárom-Esztergom Vármegyei Príma Díj jelöléssel ismerte el, de vallja: ez nemcsak rólam szól, hanem mindazokról, akik évről évre szívükkel-lélekkel tesznek a Pataráért.

Hiszi, hogy a történelem nem csak tananyag, hanem közösségi élmény is lehet.

A 2025-ös Komárom-Esztergom Vármegyei Díj jelöltjei:

A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor tartják meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.