Minden évben kiűzi a törököt: most patara helyett Prima Díjjal írhat történelmet Zombori Mihály

Tatai Patara#Vármegyei Prima Díj#Zombori Mihály#történelem

A Tatai Patara főszervezője mindig is hitt abban, hogy a történelem közösségi élmény is lehet. Zombori MIhály is bekerült azon 10 példakép közé, akik 2025-ben Prima Díjat kaphatnak Komárom-Esztergom vármegyében.

Kemma.hu

Az idei Vármegyei Prima Díj szavazási szakaszában tíz példakép várhatja a voksokat: a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Aki a 10-es listára bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Oktatás és Köznevelés kategória győztese, Zombori Mihály, a Tatai Patara főszervezője mutatkozik be.

Zombori MIhály a Prima Díjra jelöltek tízes listáján kapott helyet
Forrás: Beküldött

A Prima Díj jelöltje Tata hírét öregbítette a Patarával

Zombori Mihály a „Tatai Patara 1597” Török kori Történelmi Fesztivál főszervezője. Tataiként mindig is fontosnak tartotta, hogy a város múltját megismerjük, megőrizzük, és élővé is tegyük.  Több mint másfél évtizede dolgozik azon, hogy Tata város történelmi örökségét méltó módon, mégis élményszerűen mutassák be a nagyközönségnek. 

A fesztivál mára országosan és európában ismert kulturális és turisztikai eseménnyé vált, mely nemcsak a múlt értékeire irányítja a figyelmet, hanem a közösségépítést és a hagyományőrzést is szolgálja. Büszkeséggel tölti el, hogy munkáját a VOSZ és a szakmai zsűri a Komárom-Esztergom Vármegyei Príma Díj jelöléssel ismerte el, de vallja:  ez nemcsak rólam szól, hanem mindazokról, akik évről évre szívükkel-lélekkel tesznek a Pataráért.

Hiszi, hogy a történelem nem csak tananyag, hanem közösségi élmény is lehet. 

A 2025-ös Komárom-Esztergom Vármegyei Díj jelöltjei:                        

A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor tartják meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.

Közönségszavazás:

A Prima Közönségdíjasra 2025. 08. 07-09. 07. között lehet szavazni a VOSZ honlapján is leírt módon a [email protected] mélcímen. 1 Prima Jelöltre 1 e-mail-címmel csak 1 szavazat lehetséges az egész időszak alatt, de voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet! Emellett a [email protected] címen is lehet voksolni. 

 

