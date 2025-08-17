1 órája
Minden évben kiűzi a törököt: most patara helyett Prima Díjjal írhat történelmet Zombori Mihály
A Tatai Patara főszervezője mindig is hitt abban, hogy a történelem közösségi élmény is lehet. Zombori MIhály is bekerült azon 10 példakép közé, akik 2025-ben Prima Díjat kaphatnak Komárom-Esztergom vármegyében.
Az idei Vármegyei Prima Díj szavazási szakaszában tíz példakép várhatja a voksokat: a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Aki a 10-es listára bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Oktatás és Köznevelés kategória győztese, Zombori Mihály, a Tatai Patara főszervezője mutatkozik be.
A Prima Díj jelöltje Tata hírét öregbítette a Patarával
Zombori Mihály a „Tatai Patara 1597” Török kori Történelmi Fesztivál főszervezője. Tataiként mindig is fontosnak tartotta, hogy a város múltját megismerjük, megőrizzük, és élővé is tegyük. Több mint másfél évtizede dolgozik azon, hogy Tata város történelmi örökségét méltó módon, mégis élményszerűen mutassák be a nagyközönségnek.
A fesztivál mára országosan és európában ismert kulturális és turisztikai eseménnyé vált, mely nemcsak a múlt értékeire irányítja a figyelmet, hanem a közösségépítést és a hagyományőrzést is szolgálja. Büszkeséggel tölti el, hogy munkáját a VOSZ és a szakmai zsűri a Komárom-Esztergom Vármegyei Príma Díj jelöléssel ismerte el, de vallja: ez nemcsak rólam szól, hanem mindazokról, akik évről évre szívükkel-lélekkel tesznek a Pataráért.
Hiszi, hogy a történelem nem csak tananyag, hanem közösségi élmény is lehet.
A 2025-ös Komárom-Esztergom Vármegyei Díj jelöltjei:
- Magyar Oktatás és Köznevelés: Zombori Mihály, a Tatai Patara főszervezője
- Magyar Sajtó: Varga Gábor szerkesztő
- Magyar Közművelődés: Turi Zsolt helytörténész
- Magyar Irodalom: Szénási Zoltán irodalomtörténész
- Magyar Képzőművészet: Szabó Andrea grafikusművész
- Magyar Építészet és Építőművészet: László Tibor ny. főépítész
- Magyar Tudomány: Dr. Hajtó János ny. professzor
- Magyar Zeneművészet: Dukay Barnabás zeneszerző
- Magyar Sport: Esztergomi Kézilabda Club
- Magyar Színház és filmművészet: Crespo Rodrigo színész, színház-igazgató
A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor tartják meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.
Közönségszavazás:
A Prima Közönségdíjasra 2025. 08. 07-09. 07. között lehet szavazni a VOSZ honlapján is leírt módon a [email protected] mélcímen. 1 Prima Jelöltre 1 e-mail-címmel csak 1 szavazat lehetséges az egész időszak alatt, de voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet! Emellett a [email protected] címen is lehet voksolni.