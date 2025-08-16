25 perce
Negyven évét koronázhatja meg Prima Díjjal a helyi tévék örök arca, Varga Gábor
Varga Gábor negyven éve van a pályán. Televíziós újságíi, szerkesztői munkásságát most Vármegyei Prima Díjjal ismerhetik el.
Az idei Vármegyei Prima Díj szavazási szakaszában tíz példakép várhatja a voksokat: a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Aki a 10-es listára bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Sajtó kategória győztese, Varga Gábor televíziós újságíró, szerkesztő következik.
A Prima Díj jelöltjének a második otthona az oroszlányi stúdió
Tatabányán, pedagógus családban felnőve ő is ezt a pályát választotta. Néhány év után azonban az akkor kezdődő kábeltelevíziózás azonnal beszippantotta. Csatlakozva a TKTV csapatához riporterként, szerkesztőként, végül főszerkesztőként igyekezett a nézőket kiszolgálni. Az izgalmas és eredményes időszak közben volt alkalma az MTV körzeti stúdiójában is magazinműsorokat szerkeszteni-vezetni. 2000-től két évig egy kormánymegbízott sajtósaként dolgozott Budapesten, ezt kivéve a Tatabánya-Tata-Oroszlány háromszög helyi televízióiban tevékenykedik.
Immár negyven éve munkálkodik a korrekt, hiteles tájékoztatásért, 1995-től Tatabánya sajtó-nívódíjasaként.
Mint a pályától elszakadni képtelen nyugdíjas, már a második 7 évét tölti Oroszlányban, az OVTV szerkesztőségében, amit második otthonának tekint. Szakmája legfőbb erényének a hitelességet tartja.
A 2025-ös Komárom-Esztergom Vármegyei Díj jelöltjei:
- Magyar Oktatás és Köznevelés: Zombori Mihály, a Tatai Patara főszervezője
- Magyar Sajtó: Varga Gábor szerkesztő
- Magyar Közművelődés: Turi Zsolt helytörténész
- Magyar Irodalom: Szénási Zoltán irodalomtörténész
- Magyar Képzőművészet: Szabó Andrea grafikusművész
- Magyar Építészet és Építőművészet: László Tibor ny. főépítész
- Magyar Tudomány: Dr. Hajtó János ny. professzor
- Magyar Zeneművészet: Dukay Barnabás zeneszerző
- Magyar Sport: Esztergomi Kézilabda Club
- Magyar Színház és filmművészet: Crespo Rodrigo színész, színház-igazgató
A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor tartják meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.
Közönségszavazás:
A Prima Közönségdíjasra 2025. 08. 07-09. 07. között lehet szavazni a VOSZ honlapján is leírt módon a [email protected] mélcímen. 1 Prima Jelöltre 1 e-mail-címmel csak 1 szavazat lehetséges az egész időszak alatt, de voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet! Emellett a [email protected] címen is lehet voksolni.