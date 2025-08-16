augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

24°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jelölés

55 perce

Negyven évét koronázhatja meg Prima Díjjal a helyi tévék örök arca, Varga Gábor

Címkék#Vármegyei Prima Díj#Varga Gábor#Magyar Sajtó

Varga Gábor negyven éve van a pályán. Televíziós újságíi, szerkesztői munkásságát most Vármegyei Prima Díjjal ismerhetik el.

Kemma.hu

Az idei Vármegyei Prima Díj szavazási szakaszában tíz példakép várhatja a voksokat: a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Aki a 10-es listára bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Sajtó kategória győztese, Varga Gábor televíziós újságíró, szerkesztő következik.

Varga Gábor negyven éve van a pályán. Televíziós újságíi, szerkesztői munkásságát most Vármegyei Prima Díjjal ismerhetik el.
Varga Gábor is ott van a Prima Díjra jelöltek shortlistjén
Forrás: Beküldött

A Prima Díj jelöltjének a második otthona az oroszlányi stúdió

Tatabányán, pedagógus családban felnőve ő is ezt a pályát választotta. Néhány év után azonban az akkor kezdődő kábeltelevíziózás azonnal beszippantotta. Csatlakozva a TKTV csapatához riporterként, szerkesztőként, végül főszerkesztőként igyekezett a nézőket kiszolgálni. Az izgalmas és eredményes időszak közben volt alkalma az MTV körzeti stúdiójában is magazinműsorokat szerkeszteni-vezetni. 2000-től két évig egy kormánymegbízott sajtósaként dolgozott Budapesten, ezt kivéve a Tatabánya-Tata-Oroszlány háromszög helyi televízióiban tevékenykedik.  

Immár negyven éve munkálkodik a korrekt, hiteles tájékoztatásért, 1995-től Tatabánya sajtó-nívódíjasaként.  

Mint a pályától elszakadni képtelen nyugdíjas, már a második 7 évét tölti Oroszlányban, az OVTV szerkesztőségében, amit második otthonának tekint. Szakmája legfőbb erényének a hitelességet tartja. 

A 2025-ös Komárom-Esztergom Vármegyei Díj jelöltjei:                        

A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor tartják meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.

Közönségszavazás:

A Prima Közönségdíjasra 2025. 08. 07-09. 07. között lehet szavazni a VOSZ honlapján is leírt módon a [email protected] mélcímen. 1 Prima Jelöltre 1 e-mail-címmel csak 1 szavazat lehetséges az egész időszak alatt, de voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet! Emellett a [email protected] címen is lehet voksolni. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu