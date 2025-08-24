54 perce
Itt a sorrend: ezek a pizzériák vitték el a csillagokat Komáromban!
A Google Maps értékelései alapján összeállt Komárom öt legjobb pizzériája. A lista élén igazi meglepetések és klasszikus kedvencek váltják egymást. Nem gondolnád melyik pizzéria a legjobb.
Komárom nemcsak történelmi látnivalóiról, hanem különleges gasztronómiájáról is híres. A Google Maps felhasználói most elárulták, melyik az az 5 pizzéria, amik elvitték a képzeletbeli díjakat: ínycsiklandó ízek, barátságos vendéglátás és forró kemencék csábítják ide a helyieket és az átutazókat is.
Pizzéria toplista: ízek és hangulat Komárom szívében
- Nana Pizzéria – 4,7 ★ (878 értékelés)
A Sport utcában található családias hely igazi olasz hangulatot áraszt. A fatüzelésű kemencéből érkező pizzák illata már az utcáról becsalogat, a vendégek szerint minden falat egy darabka Itália.
- King Shoarma – 4,7 ★ (3 400 értékelés)
Az Arany János utcában található étterem nemcsak kebabjáról híres, hanem vékony tésztájú, gazdag feltétekkel készülő pizzáiról is. Gyors kiszolgálás és városi pezsgés jellemzi, sokan évek óta visszajárnak ide.
- Jonathan Bed & Pizza – 4,7 ★ (140 értékelés)
A Czuczor Gergely utcában található vendégház különleges hangulatot kínál: a frissen sült pizzát szívesen fogyasztják helyben egy pohár bor mellett, vagy viszik el a vendégek, hogy otthon folytassák az élményt.
- Ciao Napoli – 4,5 ★ (402 értékelés)
Szintén a Czuczor Gergely utcában várja vendégeit ez a barátságos elviteles pizzéria. Egyszerű, mégis tökéletesre hangolt olasz ízeket kínál, mindig kedves mosollyal és gyors kiszolgálással.
- Restaurant Gusto Pizza & Cafe – 4,5 ★ (378 értékelés)
Már a szlovák oldalon található étterem stílusos környezetben kínál gondosan készített pizzákat. Itt minden falat számít, a vendégek pedig gyakran dicsérik a változatos menüt és a mediterrán hangulatot.
A toplista mögött
A Google Maps értékelések alapján a városban további közkedvelt helyek is sorakoznak: Best Hollywood Pizza & Burger, Pizza 33, Pizza Lux, Bár-Ka Kávézó és Pizzéria, valamint a One Bit Pizzéria. Ezekkel együtt mindenki megtalálhatja a saját kedvencét – akár vékony, akár vastag tésztát, akár klasszikus, akár extrán megpakolt verziókat kedveli.
