Itt a sorrend: ezek a pizzériák vitték el a csillagokat Komáromban!

Komárom nemcsak történelmi látnivalóiról, hanem különleges gasztronómiájáról is híres. A Google Maps felhasználói most elárulták, melyik az az 5 pizzéria, amik elvitték a képzeletbeli díjakat: ínycsiklandó ízek, barátságos vendéglátás és forró kemencék csábítják ide a helyieket és az átutazókat is.

Komáromban több pizzéria is felkerült a Google toplistájára

Pizzéria toplista: ízek és hangulat Komárom szívében

Nana Pizzéria – 4,7 ★ (878 értékelés)

A Sport utcában található családias hely igazi olasz hangulatot áraszt. A fatüzelésű kemencéből érkező pizzák illata már az utcáról becsalogat, a vendégek szerint minden falat egy darabka Itália. King Shoarma – 4,7 ★ (3 400 értékelés)

Az Arany János utcában található étterem nemcsak kebabjáról híres, hanem vékony tésztájú, gazdag feltétekkel készülő pizzáiról is. Gyors kiszolgálás és városi pezsgés jellemzi, sokan évek óta visszajárnak ide. Jonathan Bed & Pizza – 4,7 ★ (140 értékelés)

A Czuczor Gergely utcában található vendégház különleges hangulatot kínál: a frissen sült pizzát szívesen fogyasztják helyben egy pohár bor mellett, vagy viszik el a vendégek, hogy otthon folytassák az élményt. Ciao Napoli – 4,5 ★ (402 értékelés)

Szintén a Czuczor Gergely utcában várja vendégeit ez a barátságos elviteles pizzéria. Egyszerű, mégis tökéletesre hangolt olasz ízeket kínál, mindig kedves mosollyal és gyors kiszolgálással. Restaurant Gusto Pizza & Cafe – 4,5 ★ (378 értékelés)

Már a szlovák oldalon található étterem stílusos környezetben kínál gondosan készített pizzákat. Itt minden falat számít, a vendégek pedig gyakran dicsérik a változatos menüt és a mediterrán hangulatot.

A toplista mögött

A Google Maps értékelések alapján a városban további közkedvelt helyek is sorakoznak: Best Hollywood Pizza & Burger, Pizza 33, Pizza Lux, Bár-Ka Kávézó és Pizzéria, valamint a One Bit Pizzéria. Ezekkel együtt mindenki megtalálhatja a saját kedvencét – akár vékony, akár vastag tésztát, akár klasszikus, akár extrán megpakolt verziókat kedveli.

