Utcai művészet különleges módon – festett csempék Komáromban +fotók

A válasz a Rozália téren várt rám, ahol a rehabilitációs központ ablakaiban elhelyezett csempéken megtaláltam a szignót: Ali. A közösségi média segítségét felhasználva rövidesen a pinceablakok festett csempéinek titokzatos alkotójának nyomára bukkantam, akivel egy gyors egyeztetés után személyesen is találkoztam.

Pinceablakok festett csempéi Észak-Komáromban

Fotó: Sz. E. / Forrás: 24 Óra

Pinceablakok festett csempéi: Ali nyomában

Ali mosolyogva mesélte el, hogy bár már gyerekként is szeretett rajzolni és festeni, az élet másfelé sodorta és csak nyugdíjas korában vette újra kezébe az ecsetet. A fordulat 2019-ben történt, amikor a Tátrában kirándulva egy festett követ talált, rajta a felirattal: „boldog kövek”. Utánajárt a dolognak, és kiderítette, hogy úgynevezett utazó kövekről van szó. Valaki megfesti és otthagyja őket azzal a szándékkal, hogy más majd megtalálja és vagy továbbviszi, vagy megtartja magának.

Ezen felbuzdulva döntötte el, hogy ezt ő is kipróbálja. Először kisebb-nagyobb kavicsokra festett, amelyeket a Klapka téren rejtett el a gyerekek örömére. Hamar kiderült, hogy nagy sikerük van az apró ajándékoknak, azok ugyanis pillanatok alatt gazdára találtak.