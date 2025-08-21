32 perce
Utcai művészet különleges módon – festett csempék Komáromban +fotók
Észak-Komáromban sétálva megakadt a szemem a tömbházak pinceablakain, ugyanis virágok, lepkék és kedves kis figurák néztek vissza rám a festett csempékről. Egyre több és több kép bukkant elő, engem pedig elkezdett érdekelni, hogy ki lehet az, aki ilyen különleges módon színesíti a várost? Pinceablakok festett csempéi nyomában jártunk.
A válasz a Rozália téren várt rám, ahol a rehabilitációs központ ablakaiban elhelyezett csempéken megtaláltam a szignót: Ali. A közösségi média segítségét felhasználva rövidesen a pinceablakok festett csempéinek titokzatos alkotójának nyomára bukkantam, akivel egy gyors egyeztetés után személyesen is találkoztam.
Pinceablakok festett csempéi: Ali nyomában
Ali mosolyogva mesélte el, hogy bár már gyerekként is szeretett rajzolni és festeni, az élet másfelé sodorta és csak nyugdíjas korában vette újra kezébe az ecsetet. A fordulat 2019-ben történt, amikor a Tátrában kirándulva egy festett követ talált, rajta a felirattal: „boldog kövek”. Utánajárt a dolognak, és kiderítette, hogy úgynevezett utazó kövekről van szó. Valaki megfesti és otthagyja őket azzal a szándékkal, hogy más majd megtalálja és vagy továbbviszi, vagy megtartja magának.
Ezen felbuzdulva döntötte el, hogy ezt ő is kipróbálja. Először kisebb-nagyobb kavicsokra festett, amelyeket a Klapka téren rejtett el a gyerekek örömére. Hamar kiderült, hogy nagy sikerük van az apró ajándékoknak, azok ugyanis pillanatok alatt gazdára találtak.
GALÉRIA: Pinceablakok festett csempéi nyomában
A szemétből születő szépség
Egy nap aztán kidobott csempékre bukkant, és megszületett az újabb ötlet. Azóta minden felület új lehetőséget kínál, hiszen egy szép kő, egy régi csempe, sőt még egy palacsintasütő vagy egy vágódeszka is festőfelületként szolgálhat. Hajókat, tengert és virágokat fest a leselejtezett konyhai eszközökre, míg a kiürült berkenyés üvegek a festés után lencsével töltve szerencsehozó ajándékká válnak Ali ügyes kezei között.
„Ami másnak szemét, az nekem lehetőség” – vallja Ali. Festményeihez akrilt használ, ám hangsúlyozza, hogy a kőnek és a csempének is megvan a maga különleges textúrája, ami más hozzáállást kíván, mint a vászon.
Csak az örömért
Ali számára a festés nem hivatás, hanem hobbi. „Nem akarok művész lenni, csak élvezni, amit csinálok, és örömet adni vele másoknak” – mondja. Az internet segítségével folyamatosan tanulja a színkeverést és az ecsethasználatot, de a legfontosabb mindig az inspiráció. Egy szép virág, egy kedves kutyus vagy akár egy gyerekek által kért mesefigura is elég, hogy megszülessen egy új kép. Legutóbb például egy „Binget” kértek tőle, amiről csak menyétől tudta meg, hogy valójában egy nyuszi figura.
Pinceablakokba rejtett meglepetés
Az egyik legkülönlegesebb ötlete az volt, hogy festményeit a tömbházak pinceablakaiba helyezze el. Így minden járókelő rácsodálkozhat, anélkül hogy veszélyes lenne, hiszen a csempék sokszor nehezek, ha mégis leesnek, akkor sem okoznak sérülést, legrosszabb esetben összetörnek, és akkor pótolja őket.
A festmények kikerülésében férje is segíti, aki büszkén hordja és rakja helyükre a műveket. Ali jobban szereti, ha a képei beszélnek helyette, ő maga inkább a háttérben marad.
Egyszerre 5-6 alkotáson dolgozik, mert amíg az egyik szárad, addig a másikon folytathatja a munkát. Egy saját szabályt azonban mindig betart: csak akkor fest, ha minden teendőjét elvégezte.
Elvinni vagy ott hagyni?
Arra a kérdésre, hogy mi esik jobban, ha a képet valaki hazaviszi vagy ha a helyén marad, Ali így felelt:
Mindkettő. Ha valaki elviszi, az azt jelenti, hogy annyira tetszik neki, hogy a magáénak akarja. Ha ott marad, akkor pedig az adott helyszínt ékesíti
Járjatok ti is nyitott szemmel Észak-Komárom utcáin, és akkor bizony felfedezhetitek Ali színes alkotásait.