A gép, amitől rettegsz, majd a függője leszel – ilyen a reformer pilates

– Mivel a gép siklik, ezért tehermentesíti az ízületeket, viszont a rugókkal növelni lehet az ellenállást. A lassú, koordinált mozgás, a mély légzés, az egyensúlyra való figyelem hat a paraszimpatikus idegrendszerre, így csökkenti a stresszt. Mindig elmondom a vendégeimnek, hogy heti egy alkalommal nem lesznek Naomi Campbellek, ugyanakkor ha a pilatest más mozgásformával is kiegészítik, akkor szép eredményeket érhetnek el – emelte ki Evelin.

Korábban volt a teremben talaj pilates is, azonban a gépek változatosabbá teszik az edzést, sőt, egyéb pilates kiegészítőkkel még izgalmasabbak a gyakorlatok. Higgyétek el nekem, ha jól csináljátok a mozdulatokat, még a 3 grammos labda is nehéz lesz! Evelin órái úgynevezett one level rendszerben zajlanak, vagyis mindenki ugyanazokat az alapgyakorlatokat végzi, de azokat lehet nehezíteni vagy könnyíteni. Így egy kezdő és egy több éve pilatesező is együtt edzhet anélkül, hogy bárki lemaradna vagy unatkozna. Az edző arra is nagy figyelmet fordít, hogy az egyes gyakorlatok havonta csak egyszer-kétszer ismétlődjenek.

Sok fiatal a „trendisége” miatt keresi fel a reformer pilates stúdiókat. Evelin ezzel kapcsolatban elmondta, inkább a 16 év felettieknek ajánlja ezt a mozgásformát, amikor már van egy kialakult testtudata az embernek. Férfi vendége a csoportos órán csak egyszer volt. A Sense-ben egy igazi kis női közösség alakult ki, az edzésre járók többsége 30 és 50 év közötti, ők azok, akiknek már rendszer van az életükben, nem bikini fitnesz modellek szeretnének lenni, hanem jól kinéző, egészséges és fiatalos középkorúak.

Evelin a jövőben több oktatói képzésen is részt vesz majd, illetve jump boardokkal is kiegészíti a meglévő gépeket, hogy azokon kardió típusú edzéseket is lehessen végezni.

A közösségi médiában pontosan a felkapottsága miatt elterjedt a reformer pilatesről az is, hogy az unatkozó, gazdag hölgyek hóbortja. Nos, én a húszas éveimtől folyamatosan sportolok, meg voltam győződve arról, hogy edzett vagyok, mígnem az első óra után be nem ültem az autómba. Ahogy kinyomtam a kuplungot, jött az a bizonyos pilates remegés és tényleg elgondolkodtam rajta, hogy biztosan haza tudok-e vezetni. Ugye, nem kell kifejtenem, hogy miért jelentkeztem be máris a következő órára?