5 szuper piknikezőhely - Esztergom "Centrál parkja" és a Táti kőgát is a sorban

A természet lágy ölén egy plédre kifeküdni, falatozni és csak úgy "lenni" - a nyári napsütésben mi sem kellemesebb. Hoztunk nektek néhány vármegyei piknik helyszínt.

Pilisszentlélek, Kolostorrom. Piknikezőhely a Teca kocsmájához közel Fotó: Wierl Ádám/24 Óra

Piknikezőhelyek vízparton és hegyen

Esztergom, Erzsébet park

A királyváros Duna partjának egyik legszebb része. A lágyan ringatózó folyó, a zöld környezet és a történelmi városrész, a bazilika és a vár hangulata egy helyen megtalálhatóak. A park emellett egy legendát is őriz...

Esztergom-Pilisszentlélek, Kolostorromok

A „Mi kis falunk" egyik legszebb része -amelyet sokan nem ismernek. Bár a hegyen van, ám Szentlélek központjától, Teca kocsmája helyszínétől néhány percnyi autózással, vagy 15-20 perces sétával is megközelíthető. Az egykor itt lévő pálos rend kolostorának romjai közt az idő is megáll és az égiek is közelebb kerülhetnek , ha átadod magad a pihenésnek.

A kolostorhoz tartva megállhattok a Dobogókői úton, ahol az út mentén kiépített sütögetőhely és padok várnak mindenkit.

Pilismarót, Duna part

A Dunakanyar egyik ékköve. Az itteni fövenyen kényelmesen elhelyezkedettek, és a közelben levő büfében, kisboltban be is vásárolhattok a piknikre. Ha pedig mehetnéketek van, csónakbérlésre is van lehetőség.

Búbánatvölgy, Kerektó

A terület neve ne ijesszen meg senkit: egyáltalán nem szomorú a táj. Sőt: a Kerektó és a közelében levő Halas-tó környéke maga a megtestesült nyugalom és felüdülés. A gyerekeknek játszótér, a felnőtteknek büfé is rendelkezésre áll.

Táti szigetek, Táti kőgát

A Duna holtágánál a táj kissé vadregényesebb, ám korént sem unalmas. Ráadásul a közelmúltban a bicikliseknek is kedveztek, hiszen bicikliparkoló és egy faház-pihenő is rendelkezésre áll. A Duna parton a fák tövében áldozhatunk a pihenés oltárán.