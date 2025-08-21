augusztus 21., csütörtök

Terv

45 perce

Michelin-csillagok után paprikás: Pesti István séf különleges ízekkel nyit éttermet

Új tervvel rukkolt elő a népszerű Platán Gourmet Étterem korszakos konyhafőnöke. A tatai gasztrosztár, Pesti István séf a klasszikus magyar ízek felé evez most, és ennek kapcsán nagy lépés mellett döntött. Új éttermet nyit, nem is akárhol.

Kemma.hu

Pesti István séfnek már sok rangos elismerése gyűlt össze az évek alatt, az ő nevéhez köthető a tatai Platán Gourmet Étterem is, amely 2025-ben elnyerte a Dining Guide Étteremkalauz első helyét. Most azonban valami teljesen újba vágott bele az elismert séf: olyan éttermet nyit, ahol klasszikus magyar ételek lesznek terítéken.

Pesti István séf nagyot vált: új éttermet nyit
Pesti István séf hatalmas elismerésekben részesült, most új éttermet nyit
Fotó: Németh András Péter / Forrás: Szabad Föld

A két Michelin-csillagos tatai séf valami egészen különlegesbe fogott

Ki ne ismerné Pesti István séfet, akár országszinten, akár a vármegyénkben? Neve egybeforrt a különleges ételművek fogalmával, például a tatai Platán Étterem is hozzá köthető. Számos kiemelkedő szakmai sikert tudhat magáénak, többek között 2024-ben Dubajban a The Best Chef Awards-on nyerte el az Excellent kategória díját. Mindezek mellett két Michelin-csillaggal is rendelkezik a tatai séf, aki már egy életműdíjat is bezsebelt.

Az új étterem neve is megvan

Pesti István most a budapesti Blaha Lujza téren nyit éttermet, CANTEEN néven, és itt a klasszikus konyha ízremekei kerülnek majd előtérbe, úgy tűnik, csirkepaprikás is lesz. Mint elárulta, a klasszikus magyar konyhát célozták meg, már csak azért is, mert könnyen meghatározható és a külföldieknek is van elképzelésük róla. 

Fontos szempont számomra, hogy azokat a sokat emlegetett magyar ételeket, amiket az emberek csípőből fel tudnak sorolni, olyan minőségben készítsük el, ami hiteles képet ad arról, milyen is a valódi magyar ízvilág. Nem a lebutított, leegyszerűsített változatokat mutatjuk meg, hanem a jól megfőzött, ízes, karakteres fogásokat, amelyekre büszkék lehetünk. A vidék megtanított arra, hogy nem kell mindent újragondolni. Mindig csak jól kell megfőzni.

A budapesti új étterem menüje egyébként  teljes mértékben Pesti István fejéből pattant ki, tudta meg a Dining Guide a sztárséftől.

Pesti István beleleszeretett Tatába

Korábban portálunknak elmondta azt is, hogy Tatára érdemes ellátogatni, ugyanis rejtett kincseket tartogat a turisták által kedvelt város.

"Tatának van története, van egy eleganciája, egy olyan attitűdje, ami el tudja varázsolni az ide érkezőket az Esterházy-kastélytól a tatai váron át a Cseke-tóig, 130-150 éves történelmi emlékekkel. Ellátogatni a Platánba nem csak egy egyszerű vacsora lehet" – emelte ki Pesti István.

Pesti István séf sikerei és eredményei Tatán

 

 

 

