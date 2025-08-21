Michelin-csillagok után paprikás: Pesti István séf különleges ízekkel nyit éttermet

Pesti István séfnek már sok rangos elismerése gyűlt össze az évek alatt, az ő nevéhez köthető a tatai Platán Gourmet Étterem is, amely 2025-ben elnyerte a Dining Guide Étteremkalauz első helyét. Most azonban valami teljesen újba vágott bele az elismert séf: olyan éttermet nyit, ahol klasszikus magyar ételek lesznek terítéken.

Pesti István séf hatalmas elismerésekben részesült, most új éttermet nyit

Fotó: Németh András Péter / Forrás: Szabad Föld

A két Michelin-csillagos tatai séf valami egészen különlegesbe fogott

Ki ne ismerné Pesti István séfet, akár országszinten, akár a vármegyénkben? Neve egybeforrt a különleges ételművek fogalmával, például a tatai Platán Étterem is hozzá köthető. Számos kiemelkedő szakmai sikert tudhat magáénak, többek között 2024-ben Dubajban a The Best Chef Awards-on nyerte el az Excellent kategória díját. Mindezek mellett két Michelin-csillaggal is rendelkezik a tatai séf, aki már egy életműdíjat is bezsebelt.

Az új étterem neve is megvan

Pesti István most a budapesti Blaha Lujza téren nyit éttermet, CANTEEN néven, és itt a klasszikus konyha ízremekei kerülnek majd előtérbe, úgy tűnik, csirkepaprikás is lesz. Mint elárulta, a klasszikus magyar konyhát célozták meg, már csak azért is, mert könnyen meghatározható és a külföldieknek is van elképzelésük róla.

Fontos szempont számomra, hogy azokat a sokat emlegetett magyar ételeket, amiket az emberek csípőből fel tudnak sorolni, olyan minőségben készítsük el, ami hiteles képet ad arról, milyen is a valódi magyar ízvilág. Nem a lebutított, leegyszerűsített változatokat mutatjuk meg, hanem a jól megfőzött, ízes, karakteres fogásokat, amelyekre büszkék lehetünk. A vidék megtanított arra, hogy nem kell mindent újragondolni. Mindig csak jól kell megfőzni.

A budapesti új étterem menüje egyébként teljes mértékben Pesti István fejéből pattant ki, tudta meg a Dining Guide a sztárséftől.

Pesti István beleleszeretett Tatába

Korábban portálunknak elmondta azt is, hogy Tatára érdemes ellátogatni, ugyanis rejtett kincseket tartogat a turisták által kedvelt város.

"Tatának van története, van egy eleganciája, egy olyan attitűdje, ami el tudja varázsolni az ide érkezőket az Esterházy-kastélytól a tatai váron át a Cseke-tóig, 130-150 éves történelmi emlékekkel. Ellátogatni a Platánba nem csak egy egyszerű vacsora lehet" – emelte ki Pesti István.